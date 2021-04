Covid: Zoomarine, accesso gratuito a docenti per dire grazie a impegno durante pandemia

Roma, 13 apr. (Labitalia) - In attesa di conoscere le disposizioni del governo sulla riapertura dei parchi divertimento italiani, Zoomarine annuncia un’altra delle novità della prossima stagione 2021: dopo mesi complessi, il parco vuole ringraziare gli insegnanti per l’impegno nel loro lavoro, offrendo per tutta la stagione la possibilità di accedere gratis al parco alle porte di Roma. Un piccolo segnale di gratitudine e di altruismo, in linea con quello che è il claim della stagione 2021 di Zoomarine: 'Ci mettiamo il cuore' è infatti lo slogan scelto dal più grande parco marino italiano per dimostrare al proprio pubblico l’affetto e la vicinanza di tutto lo staff. E su questa linea sono diverse le agevolazioni in arrivo. Per la stagione 2021 i visitatori del parco troveranno incluso nel costo del biglietto di ingresso anche l’utilizzo del lettino, salvo disponibilità. In controtendenza rispetto all’attuale cautela socio-economica del mondo imprenditoriale, Zoomarine ha deciso di puntare su nuovi investimenti: dall’inaugurazione del Museo del Selfie (il primo in Italia) agli habitat dedicati agli scoiattoli volanti e ai lemuri, le nuove specie animali ospitate a Zoomarine. Ed ancora, da quest’anno entra in funzione l’attrazione roller coaster 4D. Fedele al claim di quest’anno, Zoomarine mette il cuore anche nel sociale, organizzando diverse iniziative dedicate alle associazioni a tutela della diversità.

In collaborazione con l'associazione 'L’arte nel cuore onlus', il parco ha dato vita all’iniziativa 'Più siamo e più raccogliamo!' una giornata dedicata all’integrazione sociale, con madrina Claudia Gerini, che vedrà la partecipazione di diverse associazioni. Zoomarine si impegna, per la prima volta nella sua storia, nella raccolta fondi a sostegno della causa, mettendo anche a disposizione a titolo gratuito tutte le esperienze con gli animali del parco. Zoomarine dedicherà, inoltre, grande attenzione anche alle iniziative del territorio e della regione Lazio: nel corso della stagione il parco collaborerà con associazioni e operatori del territorio nell’obiettivo di incrementare la rete turistica di promozione locale. I visitatori del parco, ad esempio, avranno l’opportunità di scoprire curiosità e verità sul cammino del Templari nel Lazio, nonché di partecipare a degustazioni gastronomiche alla scoperta dei sapori della regione.

Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, con i suoi 400 animali e 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine è stata 15 anni fa la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di giardino zoologico. Zoomarine ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali che ne attestano gli elevati standard di conservazione e salvaguardia del benessere animale (tra i tanti un autorevole primato, unico Parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la prestigiosa certificazione della 'American humane) ed è membro certificato delle più importanti associazioni mondiali del settore, l’Ammpa (Alliance of marine mammal parks e aquariums), l’Eaam (European association for aquatic mammals) e l’Eaza (European association of zoos and aquaria). Ha ottenuto riconoscimenti importanti da TripAdvisor, Parksmania, Le Fonti Award.