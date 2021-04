Previdenza: Consulenti lavoro, ecco novità contratto espansione su prepensionamento

Roma, 12 apr. (Labitalia) - Elementi di continuità e di differenziazione tra vecchia e nuova formulazione dell’articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015 sono al centro dell’approfondimento di oggi 12 aprile con cui la Fondazione studi consulenti del lavoro risponde ai quesiti più frequenti in materia di prepensionamento del contratto di espansione.

Le Faq riepilogano gli indirizzi interpretativi emersi nella tavola rotonda dello scorso venerdì 9 aprile, che ha visto gli esperti di Fondazione studi confrontarsi con i dirigenti dell’Inps e rappresentanti di Confindustria a partire anche dalla disciplina operativa indicata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale attraverso la circolare n. 48/2021.

Tra i punti affrontati dagli esperti, l’identificazione della platea di beneficiari, le modalità di verifica del requisito anagrafico e contributivo, gli elementi di supporto del datore di lavoro per il calcolo preventivo della spesa a carico dello Stato ma anche la strada per riepilogare i costi a carico dello stesso datore di lavoro per l’accesso al prepensionamento e le casistiche di imprese rientranti nel novero delle aziende destinatarie. Il documento analizza inoltre le principali differenze tra il prepensionamento previsto dall’isopensione e quello contemplato dal contratto di espansione.