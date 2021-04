Flex2go, autonoleggio economico e sicuro per neopatentati

Roma, 8 apr. (Labitalia) - Con la crisi generata dal Covid arriva Flex2go la formula di autonoleggio sicura ed economica per neopatentati. "Si tratta - dice all'Adnkronos/Labitalia Andreas Barchetti, amministratore delegato di Rent2Go - di un format completamente nuovo che abbiamo progettato partendo dai bisogni che abbiamo letto nel mercato e che consente il noleggio a lungo termine di auto per i neopatentati. L’idea nasce dall’aumentata consapevolezza riguardo sicurezza e ambiente e da un’oggettiva necessità economica che riguarda le famiglie ora più che mail. I ragazzi hanno fame di autonomia e sono sensibili ai temi ambientali, e i genitori desiderano tutelarne la sicurezza ovviamente potendoselo permettere".

"Normalmente - spiega - i ragazzi neopatentati guidano inizialmente auto di seconda mano, spesso molto vecchie, sia per una questione di costi, sia perché inizialmente si suppone che 'dovranno prendere le misure'. Si tratta di soluzioni temporanee che obbligano comunque a sostenere costi e impegno per i passaggi di proprietà, il passaggio di polizza etc".

"Questa situazione - sottolinea Barchetti - ha due problematiche importanti la sicurezza e la sostenibilità. Queste vecchie auto non sono sicure o affidabili, né sono dotate delle moderne tecnologie come abs o airbag che possono tutelare i ragazzi e le vecchie motorizzazioni inquinano e consumano molto di più delle vetture moderne".

"Flex2go - chiarisce - mette dunque a disposizione dei neopatentati le proprie vetture usate, garantite da una manutenzione costante, con una rata mensile estremamente conveniente che include tutto: dal bollo alle manutenzioni, dall’assicurazione all’assistenza stradale. Le vetture Flex2go sono prima di tutto sicure, questo è un aspetto fondamentale per chi si mette alla guida per la prima volta, ma che spesso viene sottovalutato a causa dell’esigenza di reperire vetture a basso costo. Le vetture Flex2go sono belle, noi attingiamo al parco auto di Rent2go e dunque siamo in grado di dare un’ampia scelta di auto, tutte in perfette condizioni. Sono estremamente convinto che sì l’auto deve essere un mezzo di trasporto. Ma è indispensabile che sia sicuro e, perché no, anche bello".

"Teniamo poi molto - avverte - alla sostenibilità. Parliamo di sostenibilità ambientale e i ragazzi di oggi sono estremamente attenti a questo tema perché il vantaggio risiede nel consumo di carburante e nei fumi di scarico: le vetture di ultima generazione infatti garantiscono performance di consumo ed inquinamento, assolutamente migliori delle classiche vetture usate per i ragazzi neopatentati. E sostenibilità economica, poiché grazie al sistema di noleggio a lungo termine strutturato ad hoc, riusciamo a garantire una rata mensile estremamente vantaggiosa, soprattutto considerando che incluse la polizza assicurativa, particolarmente onerosa per chi si affaccia al mondo automobilistico per la prima volta".

"Questa nuova formula - afferma Andreas Barchetti - mette a disposizione dei ragazzi auto di seconda mano provenienti dal noleggio, dunque perfettamente tenute e garantite ma, soprattutto, sicure. A prezzi estremamente competitivi che includono tutti i costi, inclusa l’assicurazione. Inoltre i contratti di noleggio sollevano la famiglia dalla gestione di una nuova auto (pagamento bollo e assicurazione, scadenziare manutenzioni e interventi, oltre alla garanzia dell’assistenza stradale). Un’altra peculiarità di Flex2go è la flessibilità del contratto. Abbiamo infatti creato la possibilità di modificare o retrocedere dal contratto dopo la metà della durata di minimo 12 mesi. Convenienza, comodità e flessibilità, direi che si tratta di una proposta vincente per i ragazzi".