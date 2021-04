Roma: Tigotà apre tredicesimo store nella Capitale

Roma, 2 apr. (Labitalia) - La crisi economica conseguente alla pandemia non ha colpito tutti . C'è anche chi in questo anno ha continuato a crescere: è il caso di Tigotà, brand leader in Italia nella vendita di prodotti per la pulizia della casa, la cura della persona e la cosmetica, che ha aperto un nuovo punto vendita nella Capitale, in via Beniamino Franklin. Con quest’ultima apertura gli store della catena salgono a 637 sul territorio nazionale. A Roma è il tredicesimo. Per il nuovo punto vendita sono stati assunti 10 collaboratori, la metà donne, con un’età media di 28 anni. In tutto i dipendenti di Tigotà sono più di 4.700, di 52 diverse nazionalità. Recentemente l’azienda è entrata anche nella classifica di “Italy’s best employers” , sondaggio realizzato da Statista che ha intervistato oltre 12mila dipendenti di aziende italiane e che premia le imprese dove si lavora meglio.

“E’ un momento particolarmente difficile dal punto di vista sanitario ma abbiamo deciso di aprire comunque perché vogliamo dare il nostro contributo. Grazie al prezioso lavoro e impegno dei nostri collaboratori, continuiamo a fornire tutti quei prodotti necessari per la pulizia e la sanificazione dei locali dove abitiamo e viviamo e continueremo a farlo -afferma Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà-. Penso sia importante continuare a dare segnali anche sul fronte dello sviluppo economico e dell’occupazione. Tigotà continuerà a investire sul territorio e sulle persone”.

Il brand Tigotà si è aggiudicato il riconoscimento di Miglior Insegna 2021 nel settore drugstore. L'indagine, condotta da Largo Consumo e Ipsos, ha valutato oltre 27.000 esperienze d'acquisto dei consumatori. Proprio in un’ottica di miglioramento e crescita costante Tigotà sta selezionando immobili da prendere in affitto per le nuove aperture in tutto il Lazio. “Cerchiamo sempre nuove opportunità, chi vuole avanzare le proprie proposte può farlo alla mail proposte.immobili@gottardospa.it” conclude Gottardo.