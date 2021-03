Turismo: apre nella capitale il Doubletree by Hilton Rome Monti

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Hnh Hospitality, tra i primi operatori alberghieri indipendenti italiani, e Reale Immobili spa, la società immobiliare di Reale Group, annunciano l’apertura per il 7 aprile del nuovo DoubleTree By Hilton Rome Monti, in piazza dell’Esquilino nel cuore della Città Eterna. L’edificio, di proprietà di Reale Immobili, è stato trasformato in un prestigioso hotel, per una clientela business e leisure. L’hotel, che opererà sotto il rinomato brand internazionale DoubleTree by Hilton, è stato oggetto di una completa riqualificazione e restyling, a cura dello studio Thdp, specializzato in architettura e interior design per alberghi, che ha creato un’oasi verde in città.

DoubleTree by Hilton Rome Monti sorge in una posizione strategica, nel Rione Monti. Si compone di 133 camere (125 camere standard e 8 suite) distribuite su sette piani e include un bar & caffetteria con ingresso dalla vivace piazza Esquilino, un ristorante di cucina tradizionale rivisitata e un rooftop bar & terrace panoramico, oltre a tre meeting room modulari ed una moderna sala fitness. Dalla sua progettazione l’hotel si è dedicato alla riduzione dell’impatto ambientale e sociale, visibile dalla scelta dei materiali impiegati e delle fonti energetiche con cui alimentarsi.

“Siamo molto felici - afferma Luca Boccato, amministratore delegato di Hnh Hospitality - di questa nuova apertura. Un segnale positivo di fiducia per l’industria dell’hotellerie in un momento così difficile per la pandemia in corso, ma anche un progetto molto innovativo per layout e stile che abbiamo seguito dall’inizio e che crediamo rappresenterà una vera eccellenza, nel nostro portfolio, ma anche per la destinazione. Arrivare a Roma con un progetto così innovativo ci riempie di orgoglio. Conferma la bontà del nostro modello organizzativo e della nostra logica di sviluppo multibrand, che ci ha permesso di crescere nel tempo sotto il profilo delle competenze. Lavorare con partner quali Reale Immobili, Hilton e Thdp è motivo di grande soddisfazione e riconoscimento del nostro ruolo nel mercato nazionale, pur in un contesto difficile".

“La mission di Reale Immobili - dichiara Alberto Ramella, direttore generale di Reale Immobili - è valorizzare il patrimonio immobiliare di Reale Group. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo con un importante operatore alberghiero italiano come Hnh Hospitality e con il brand Hilton, un’operazione che ci permette di rafforzare il nostro posizionamento nel settore alberghiero e di diversificare la nostra offerta a Roma dove siamo già presenti con altre strutture. Permette inoltre di mettere a disposizione della città, da sempre tra le mete più ambite del turismo internazionale, un elegante hotel integralmente ristrutturato che amplierà l’offerta alberghiera della nostra Capitale, anche in vista dell’auspicato ritorno alla normalità".

“Siamo entusiasti di collaborare con Hnh Hospitality - commenta David Kelly, senior vicepresident Continental Europe di Hilton - all’apertura del DoubleTree by Hilton Rome Monti. L’hotel è stato al centro di un’importante opera di rinnovamento ed è la proprietà ideale per introdurre a Roma il brand DoubleTree by Hilton, che si unisce agli altri cinque brand di Hilton già presenti in città. Sappiamo che c’è una grande domanda per quanto riguarda i viaggi e che Roma è sempre tra le mete più richieste dai visitatori esteri. L’hotel ha infatti una posizione strategica proprio per intercettare questa richiesta, una volta che i viaggi internazionali ripartiranno".

DoubleTree by Hilton Rome Monti è parte di Hilton Honors, il pluripremiato programma di fedeltà a cui partecipano i 18 brand di Hilton. I membri che prenotano direttamente hanno accesso a vantaggi istantanei, come pagamenti flessibili che permettono di scegliere qualsiasi combinazione di punti e denaro per il pagamento di un soggiorno, uno sconto esclusivo riservato ai soci, Wi-Fi gratuito e l’applicazione Hilton Honors. È possibile prenotare tramite Hilton.com, l’app di Hilton Honors o qualsiasi altro canale ufficiale di Hilton, per avere sempre nuovi vantaggi e il miglior prezzo garantito.