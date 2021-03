1 year 1 day, da domani 38 aziende pronte ad assumere giovani talenti

Genova, 31 mar. (Labitalia) - Al via domani '1 year 1 day' che si terrà domani, primo aprile, per offrire un'opportunità professionale a giovani talenti. "Anche quest'anno - dice all'Adnkronos/Labitalia Agostino Bruzzone, presidente del simulation team e council chair di Strategos - organizziamo l'evento nonostante i vincoli covid e abbiamo 38 aziende presenti interessate ad assumere giovani brillanti oltre a un centinaio di giovani ingegneri neolaureati. L'opportunità è molto importante in questo momento critico e dimostra che molte aziende stanno rispondendo efficacemente alla crisi e richiedono risorse per sviluppare i settori in crescita".

"L'occasione - spiega - sarà utile per proporre anche la nuova laurea magistrale internazionale Strategos in ingegneria strategica (engineering technology for stragegy and security, Università di Genova, www.itim.unige.it/strategos), prima in Italia, che è cresciuta molto in questi due anni e vanta forti collaborazioni industriali e internazionali nel preparare i giovani ingegneri a usare in modo nuovo ed integrato le moderne tecnologie di modellistica, simulazione, data analytics e intelligenza artificiale per supportare il supporto decisionale a livello strategico; si invitano ragazzi brillanti pronti ad una carriera in questo settore possono prenotarsi per i colloqui anche durante i prossimi mesi".

Verrà anche presentata la 12 edizione del master universitario internazionale di ii livello in Impiantistica industriale e tecnologie (Mipet, www.itim.unige.it/mipet) sponsorizzata dai leader a livello internazionale in questo settore: il bando per iscriversi resterà aperto sul sito web dell'ateneo fino al 7 aprile, facendo iniziare il corso a fine mese e mandando i giovani ingegneri a lavorare nelle aziende già a partire da settembre 2021.