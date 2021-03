Pasqua: boom di acquisti on line per barbecue, frutta secca e uova cioccolato

Milano, 29 mar. (Labitalia) - Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha analizzato le categorie legate ai prodotti alimentari e alle attrezzature da cucina delineando i trend degli acquisti nelle settimane precedenti la Pasqua per capire come gli italiani si stanno preparando. Non sorprende che la categoria dedicata ai barbecue e ai fornelli da esterno abbia mostrato una crescita rilevante rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nelle sole prime due settimane di marzo si sono raggiunte 35mila ricerche (+252% sul 2020), ma già a inizio anno era evidente l’interesse per questi prodotti: 30mila ricerche a gennaio (+140% rispetto al gennaio 2020) e oltre 31mila a febbraio (+129% sul 2020).

Anche le categorie dedicate agli alimenti hanno segnato un andamento in crescita. Nei primi quindici giorni di marzo 2021 circa 6mila ricerche hanno riguardato la categoria dolci e confetture (segnando +59% sullo stesso periodo del 2020).

Circa 5mila ricerche hanno interessato, invece, la categoria dedicata ai prodotti per le intolleranze (+7%) mentre oltre 5mila sono state effettuate tra i prodotti alimentari (+27%). in generale la categoria prodotti alimentari sta evidenziando una crescita rispetto all’anno precedente già da gennaio (oltre 10mila ricerche e +3% rispetto al gennaio 2020) e febbraio (oltre 9mila con +48%).

Uova di Pasqua e cioccolato sono in cima ai desideri degli italiani. Baci Perugina (oltre 1.400 ricerche), Kinder Maxi (oltre 600 ricerche), uova di Pasqua Noccior di Lindt (circa 500 ricerche) e uova Kinder (oltre 300) sono tra i prodotti più richiesti da inizio 2021. I più golosi sono alla ricerca anche di Nutella (oltre 300 ricerche), creme e marmellate Rigoni di Asiago (oltre 500), ma soprattutto di crema al pistacchio (circa 1000).

Tra i prodotti alimentari le ricerche spaziano dalla frutta secca (pistacchi, arachidi, mandorle, pinoli) alla vaniglia in baccello (oltre 300 ricerche), fino al prosciutto intero da affettare (oltre 400). Il prodotto di gran lunga più apprezzato è il parmigiano reggiano che ha totalizzato oltre 2.500 ricerche. Tra i prodotti alimentari specifici per intolleranze a distinguersi è stata soprattutto la pasta realizzata con grano saraceno (circa 1.000 ricerche), la variante senza glutine e quella con legumi.

Tra gli elettrodomestici la friggitrice ad aria è la star del momento (con oltre 100mila ricerche e acquistabile a partire da 36 euro). Gli amanti del barbecue prediligono sempre i modelli a carbonella, seguiti dai modelli a gas ed elettrici (più adatti ad un uso domestico). Una valida alternativa al barbecue è la bistecchiera elettrica: con oltre 6.000 ricerche primeggiano i modelli di Rowenta (a partire da circa 56 euro).