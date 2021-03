Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Alfieri presidente

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla formazione dei formatori' con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo, e offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della produzione”.