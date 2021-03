(Milano, 24 marzo 2021) - Mercoledì 31 marzo - Ore 17.00

Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers’ Corner del Centro Studi Borgogna – mercoledì 31 marzo, in diretta web alle ore 17.00 – dal titolo “Una nuova professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore”. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà l’Avv. Alessandro Palma, Avvocato Civilista e Founder Studio Legale Palma.

L’attività di impresa è diventata sempre più anche un’attività di gestione di rischi. Si pensi ad esempio ai rischi sottesi come la prescrizione degli obblighi in materia sia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia di protezione dei dati personali; l’adozione di MOG ex D. Lgs. 231/2001 per evitare responsabilità connesse alla commissione di reati e da ultimo, la previsione degli obblighi di intercettare e superare la crisi imposta dal nuovo CCII.

Non essere in regola con questi obblighi costituisce di per sé un rischio, che mette in pericolo la vita stessa dell’impresa. Sta al singolo imprenditore, aiutato da un’adeguata consulenza, trasformare il necessario costo di organizzazione per la prevenzione dei rischi in vantaggio competitivo.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canaleYouTube del Centro Studi Borgogna.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com