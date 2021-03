Isfor, unico corso in Italia per aspiranti segretari comunali e provinciali

Brescia, 18 mar. (Labitalia) - Al via alla seconda edizione, unica in Italia, del percorso formativo per aspiranti segretari e segretarie comunali e provinciali organizzato da Isfor e Associazione professionale segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi e con il patrocinio dell’Associazione nazionale comuni italiani e, attraverso Smae, dell'università degli studi di Brescia.

"Il percorso - dice all'Adnkronos/Labitalia Cinzia Pollio, direttore di Isfor, Istituto superiore di formazione e ricerca e di Fondazione Aib - è destinato a tutti coloro che hanno i titoli per accedere al concorso per segretari comunali e provinciali. E’ destinato anche, come aggiornamento e approfondimento formativo, ai dirigenti e funzionari degli enti locali, segretari comunali, avvocati, dottori commercialisti, revisori dei conti, architetti, ingegneri, sindaci, amministratori di enti locali e amministratori delle società partecipate. L'obiettivo finale - spiega - è quello di supportare i candidati nella preparazione per l’accesso al corso-concorso per segretari comunali e provinciali. Offrire a chi opera negli enti locali e ai professionisti che operano con la pubblica amministrazione formazione di qualità su tematiche attuali e molto rilevanti".

"Il percorso formativo - ricorda Cinzia Pollio - dura 123 ore, in un periodo che va dal 9 aprile (data di inizio) al 25 settembre 2021 (data di conclusione). Le lezioni si tengono il venerdì pomeriggio e il sabato mattina (per un massimo di tre volte al mese, di modo da lasciare dei fine settimana liberi ai partecipanti)". "Il percorso - sottolinea - comincerà in dad, se sarà possibile per l’evolversi della situazione sanitaria, alcune lezioni saranno in presenza ma sarà sempre e comunque garantita, come già nella scorsa edizione, la fruibilità a distanza, di modo da facilitare la partecipazione di persone da tutta Italia".