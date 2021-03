Imprese: Invitalia, al via quarta tappa 'Resto al Sud Hackathon Tour'

Roma, 17 mar. (Labitalia) - Stimolare ed accelerare idee e proposte imprenditoriali per lo sviluppo del territorio con gli incentivi di Invitalia, primo tra quelli in portafoglio Resto al Sud, per trovare giovani aspiranti imprenditori che vogliano avviare un’attività imprenditoriale in settori strategici e innovativi, come ad esempio salute e welfare, ambiente, turismo sostenibile, agritech e foodtech. E’ questo l’obiettivo della quarta tappa del 'Resto al Sud hackaton tour' promosso da Invitalia, in partnership con l’università Lumsa di Roma e in collaborazione con Onde Alte.

Oggi parte la call rivolta ai laureati, laureandi e studenti dell’Università Lumsa di Roma, tra i 18 e i 35 anni, con idee di impresa da perfezionare nel corso dell’Hackathon che si svolgerà il 20 e il 21 aprile in modalità digitale.

Le proposte progettuali selezionate parteciperanno a una vera e propria full immersion in cui un team di mentor lavorerà insieme agli startupper con un approccio 'open innovation' per accelerare lo sviluppo dei progetti e accompagnare i team davanti alla giuria di esperti che sceglierà il vincitore. In palio ci sono 10.000 euro per l’acquisto di servizi per l’accrescimento delle competenze e lo sviluppo del business. L’università Lumsa è l’ateneo del Centro Italia selezionato per quest’iniziativa che, dal 2019 a oggi, ha fatto tappa in altri tre atenei: l’università di Bari, l’università della Calabria e l’università di Bologna.