Turismo: Tiqets, locale, outdoor e tecnologico i trend del 2021

Roma, 16 mar. (Labitalia) - Senza spingersi troppo lontano da casa, principalmente in borghi, paesini, montagna e campagna e con l’ausilio di app 'self guided tour'. Sarà così il turismo del 2021, secondo lo scenario descritto da Paolo Fatone, regional director Central, Southern Europe and Middle East di Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb. In concomitanza con l’inizio della campagna vaccinazioni 'a tappeto', il turismo è tornato uno degli argomenti più discussi tra numeri, percentuali, analisi e comparazioni con i due anni precedenti. Paolo Fatone analizza la situazione italiana e, partendo dai dati raccolti dalla stessa Tiqets nel corso del 2020, azzarda qualche previsione sui numeri di quest’anno.

“Per me vale questa visione - spiega - data principalmente dall’analisi di quella che è stata la stagione turistica 2020 in Italia: ci sarà una prevalenza di italiani che visiteranno l’Italia. Per esempio, nel 2020, le percentuali di turisti italiani contro quelli stranieri è stata del 90%-10% contro il 45%-55% degli scorsi anni. Azzardo una previsione: secondo me, il 2021 registrerà una crescita del 10-15% rispetto all’anno appena concluso e, considerando che per Tiqets il 2020 si è chiuso con un -70% rispetto al 2019, potremmo dire che possiamo aspettarci di chiudere il 2021 con un -55/-60% rispetto ai numeri del 2019. Si continuerà a spingere su destinazioni turistiche secondarie rispetto ai grandi centri (Roma, Venezia, Firenze), a vantaggio dunque di paesini, borghi e luoghi outdoor, specialmente parchi, luoghi di montagna e campagna”.

“Sicuramente, come per il 2020, vedremo quasi zero turismo nel periodo da Pasqua a fine maggio: tra le restrizioni per evitare gli assembramenti di Pasqua, Pasquetta, considerando anche il 25 aprile e 1° maggio, possiamo sperare in una potenziale riapertura da metà maggio, anche se con numeri più contenuti, spinta dall’impennata del numero dei vaccinati e la diminuzione dei contagi derivati da Dad, e lockdown e restrizioni. Da giugno a settembre/ottobre, secondo me, se ne vedranno delle belle”.

La missione di Tiqets è rendere la cultura accessibile, rendendo più facile la scoperta dei luoghi dell'arte, tra gemme nascoste e i più importanti musei e attrazioni di tutto il mondo, e non solo. Potendo Tiqets contare su una serie di uffici che controllano una fittissima rete di musei e attrazioni in tutto il mondo, Paolo Fatone riesce ad allargare la previsione anche al resto d’Europa: “In Europa il trend generale sarà molto simile rispetto a quello prospettato in Italia: anche qui si spingerà molto su quelle che non sono le solite destinazioni turistiche, lontano dalle grandi città e dalle località più note. Come in Italia, molto probabilmente sarà ancora prediletta una tipologia di ospitalità semi-indipendente come B&B, affittacamere o affitti di ville/case in esclusiva da privati rispetto a grandi hotel e resort”.

Ma come sta operando in questo scenario una realtà come Tiqets, conosciuta e utilizzata in tutto il mondo per la prenotazione e l’acquisto di biglietti per musei e attrazioni? “Tiqets non si è fermata un momento in questo ultimo anno, nonostante le grandi difficoltà che specialmente il comparto viaggi ha vissuto e sta vivendo tutt'ora. In questo ambiente di grande incertezza, ma anche di grandi e nuove opportunità, stiamo lavorando fianco a fianco con attrazioni con cui già collaboriamo da anni, andando a creare insieme nuovi prodotti maggiormente in linea con le mutate esigenze dei visitatori", sottolinea.

"Dall'altro, stiamo velocizzando il processo di collaborazione con nuove realtà, principalmente attrazioni outdoor, che puntino su un turismo maggiormente consapevole e che sappiano accogliere i propri visitatori facendoli innamorare delle proprie location senza venire meno agli standard di sicurezza fondamentali in questo periodo. Per esempio, stiamo puntando moltissimo anche sui Self guided tours: una modalità innovativa di vivere le città o i luoghi della cultura attraverso una app dedicata che permetterà ai viaggiatori di muoversi come accompagnati da una guida ma in totale autonomia”, conclude.