Covid: Solutzione, Funnel copy evento online gratuito per aiutare pmi

Roma, 11 mar. (Labitalia) - "Le pmi sono la spina dorsale del Paese, eppure rischiano di essere penalizzate in fase di ripresa dalla mancanza di strumenti di promozione efficaci e personalizzati. Per questo ho deciso di mettere a loro disposizione un webinar ad hoc completamente gratuito, Funnel copy, nel quale io e l’esperto Mattia Paganelli spiegheremo le basi di un funnel, il modello strategico usato da grandi compagnie come Airbnb ed Apple". A dirlo all’Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, uno dei copywriter più apprezzati d’Europa grazie al libro 'Scrivere per vendere' e fondatore di Solutzione, la prima agenzia pubblicitaria a risposta diretta in Italia che integra tecniche di Infotainment basate sul modello Netflix.

"In un periodo storico - spiega Lutzu - caratterizzato da un’offerta più vasta che mai, essere presenti sul mercato non è più sufficiente. Occorre piuttosto adottare strategie funzionali al proprio business in modo da rendersi desiderabili agli occhi degli utenti". "Grazie ai funnel - sottolinea - è infatti possibile accompagnare passo a passo i potenziali clienti attraverso un percorso guidato in cui si offre valore, oltre che il prodotto o servizio finale. E' fondamentale tenere conto dei processi decisionali delle persone".

In diretta domenica 14 marzo alle ore 21, Marco Lutzu e Mattia Paganelli spiegheranno le basi per la creazione di un funnel efficace e personalizzato basato sulle cosiddette 4 vendite: quella dell’attenzione, della lettura, del prodotto e dell’azione. Verranno anche spiegate le basi di un funnel, il Copy da utilizzare e altre regole auree indicate per qualsiasi tipo di business e attività. Riguardo ai settori di applicazione, i due esperti sottolineano che "è sufficiente capire come traslare i principi base della strategia alla propria situazione per ottenere il proprio funnel personalizzato a prescindere dalla tipologia di attività, che può indifferentemente essere online, offline, su base nazionale, geolocalizzata o anche un e-commerce".