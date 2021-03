Ict: riparte GoDaddy School of Digital per formazione digitale

Roma, 9 mar. (Labitalia) - Dai principali strumenti di web marketing all’evoluzione del mercato delle diverse industries, passando per l’analisi di specifici casi studio e dei trend più attuali dal mondo digital. Quello che GoDaddy - azienda con oltre 20 milioni di clienti nel mondo che supporta le piccole imprese e gli imprenditori fornendo loro gli strumenti per crescere online - offrirà con la 'GoDaddy School of Digital' ha un chiaro obiettivo: realizzare 10 lezioni gratuite per aiutare liberi professionisti, pmi e micro imprese ad acquisire competenze spendibili da subito e permettere loro di comprendere in che modo gli strumenti digitali possono essere utilizzati per esprimere appieno le potenzialità del proprio modello di business.

Le attuali difficoltà legate all’emergenza sanitaria - che hanno colpito trasversalmente diversi settori e, in particolare, le realtà imprenditoriali più piccole - hanno sottolineato quanto l’online rappresenti per le piccole imprese una riserva di opportunità che, con gli strumenti digitali giusti, può permettere loro di raggiungere i traguardi prefissati. In quest’ottica, la GoDaddy School of Digital - realizzata con Alkemy con il supporto di Search On Media Group - sarà gratuita e inizia il proprio percorso proprio oggi, 9 marzo, con una proposta programmatica composta da formazione, intrattenimento e storytelling.

Alla didattica sui principali topic del digitale - dal web marketing all’evoluzione dei diversi settori del mercato - si uniranno infatti le analisi dei trend più recenti, gli interventi di alcuni influencer professionisti e, soprattutto, le testimonianze di casi di successo di startup, pmi e piccole imprese che attraverso il digitale hanno trovato nuove chiavi di volta per il proprio business. Gli appuntamenti sono moderati in diretta da uno studio televisivo appositamente allestito da Cosmano Lombardo, ideatore del Wmf e Ceo di Search On Media Group, realtà che nella GoDaddy School of Digital riconosce gli obiettivi e i valori fondanti della propria mission perché da impegnata da oltre 16 anni nella diffusione della cultura digitale e nella formazione di imprenditori e imprese.

Per comporre l’offerta formativa della School sono stati individuati professionisti di settore riconosciuti per il loro impegno e per la lunga esperienza come docenti e formatori all’interno di contesti istituzionali ed eventi di riferimento del mondo digital come il Web Marketing Festival. Le tematiche che vengono affrontate sono state selezionate sulla base di quelle che sono le principali esigenze delle pmi per fornire strumenti, conoscenze e un approccio critico e consapevole ai principali asset del mercato digitale. Il primo appuntamento di oggi è dedicato al tema dell’'Impresa digitale 2021', una panoramica che la School of Digital propone per fare il punto zero sugli strumenti e le conoscenze che ogni pmi, microimpresa, libero professionista non può esimersi dal conoscere rispetto al mercato digitale.

A curarne i contenuti Giorgio Taverniti, uno dei massimi esperti italiani di Seo e di Digital Marketing, Community Manager del connect.gt e uno dei fondatori di Search On Media Group. Nel corso della prima lezione, Giorgio Taverniti esplora le ultime novità per l’implementazione e la crescita del proprio business, focalizzandosi su temi e argomenti centrali che già dal 2020 hanno subito un’importante rivoluzione: da Google Shopping a Google News, dalla Seo Tech alle novità delle piattaforme social come YouTube, TikTok, Twitch, Clubhouse e molto altro. Grande attenzione dedicata anche ai nuovi strumenti e alle principali novità del 2021, oltre che alle importanti evoluzioni del mondo e-commerce.

Ad accompagnare Giorgio Taverniti durante la prima lezione, inoltre, anche l’esperienza di Matteo Acitelli, giovane imprenditore web, giornalista e digital marketer con alle spalle molti progetti digitali, come giornali locali online e magazine. Partendo da questa panoramica, il programma della GoDaddy School of Digital negli appuntamenti successivi andrà a declinarsi sulle strategie di Digital Marketing e a verticalizzarsi su temi quali E-commerce, Legal, Content Marketing e Advertising e l’utilizzo di piattaforme determinanti per i progetti di business come Facebook, Instagram Local e molte altre. Ad arricchire la didattica della School docenti e professionisti affermati come Mauro Lupi, Davide Bertozzi e molti altri. I primi quattro appuntamenti della GoDaddy School of Digital sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook di GoDaddy.