Food: la birra agricola della Sila 'sbarca' in Canada

Camigliatello Silano, 9 mar. (Labitalia) - La birra agricola 'bionda' della Sila 'sbarca' in Canada. "Siamo immensamente felici, la birra in Sila rappresenta un punto di partenza per la valorizzazione ulteriore del nostro straordinario territorio, un percorso di innovazione della nostra azienda e del territorio silano", racconta ad Adnkronos/Labitalia Mario Grillo che produce la birra agricola della Sila, con il marchio Fattoria Biò, a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza.

Un progetto, quello della birra agricola della Sila, che arriva quindi lontano, portandosi dietro sapori e tradizioni del territorio silano e calabrese, e anche la capacità di fare 'rete'. "Nessuno si salva da solo dicono autorevoli autori, infatti, Fattoria Biò grazie alla collaborazione con l'Arsac ha realizzato la sperimentazione della semina di tutte le materie prime necessarie (orzo, grano, avena, luppolo), con i progetti finanziati dal Gal Sila e della Regione Calabria abbiamo realizzato gli impianti necessari per avere un prodotto di primissima qualità", spiega Grillo che sull'altopiano conduce l'azienda agrituristica Fattoria Biò con i familiari.

E l'obiettivo è guardare al futuro, anche a nuovi mercati, cercando di valorizzare sempre più gli ingredienti che sono alla base del prodotto. "Il ringraziamento più grande va ai nostri clienti che sono la nostra forza. In Canada vogliamo ringraziare il nostro importatore Agence U Vinu ed il Restaurant Tre Colori", conclude Grillo.