Ferrarini, buona notizia sospensione dazi Usa, auspichiamo ripresa quote mercato

Roma, 8 mar. (Labitalia) - "La sospensione dei dazi da parte degli Stati Uniti sull'agroalimentare è una notizia importante per il mondo dei salumi, dei formaggi e dei vini italiani. L'amministrazione Biden non ha perso tempo e si vedono già i frutti del lavoro messo in campo dalla Commissione europea e dalla presidente Ursula von der Leyen per la ripresa delle relazioni euro-atlantiche". Lo dichiara la presidente di Ferrarini, Lisa Ferrarini, nel commentare la sospensione dei dazi da parte degli Stati Uniti sull'agroalimentare.

"Dal nostro osservatorio - continua Lisa Ferrarini - stiamo vedendo una buona vivacità nella richiesta dai nostri clienti negli Stati Uniti. Oltre ai consumi delle famiglie sta ripartendo la richiesta da parte del mondo della ristorazione, grazie ad una campagna vaccinale entrata nel vivo, dopo mesi di blocco totale".

"I nostri prodotti negli Usa - dice - sono particolarmente apprezzati ed auspichiamo di poter riprendere le quote di mercato che avevamo prima della pandemia. A partire dal prosciutto di Parma e dal parmigiano reggiano non ogm realizzato nella nostra azienda agricola per l’intera filiera: dal foraggio, alle bovine da latte, alla lavorazione fino alla stagionatura. Questa è una buona notizia anche per gli statunitensi perché negli ultimi mesi veniva segnalato un aumento di prodotti contraffatti che nulla avevano a che fare con il made in Italy".

Ferrarini negli Stati Uniti è presente in alcuni tra i più importanti ristoranti italiani, nella grande distribuzione e in luoghi iconici come i negozi di Eataly, segnando fino allo scoppio della pandemia un forte incremento delle vendite negli ultimi anni. Oltre al prosciutto di Parma, stagionato nelle cantine di Lesignano de’ Bagni, ai salami e alla mortadella, è molto apprezzato negli store statunitensi il burro non ogm, ottenuto esclusivamente con il latte proveniente dagli allevamenti delle Fattorie Ferrarini. I prodotti Ferrarini si trovavano anche nei menù dei ristoranti di Eataly negli Stati Uniti e Canada.

Grazie all'offerta completa dell'alimentare italiano di alta qualità, Ferrarini è presente in 34 paesi ed è tra i leader di mercato nel food made in Italy di qualità in Giappone, Usa, Svizzera, Spagna, Hong Kong e in importanti Paesi del Sud Est Asiatico come Singapore e Thailandia.

Fondata a Reggio Emilia nel 1956, Ferrarini è ormai una tra le più importanti realtà europee nel settore agroalimentare e propone in tutto il mondo, oltre al suo prosciutto cotto, i prodotti tipici dell'italianità: dal prosciutto di Parma alle diverse specialità di salumeria, accompagnate dai prodotti dell'azienda agricola Ferrarini, dalla quale l'attività imprenditoriale ha preso avvio, come il parmigiano reggiano dop, i vini e l'aceto balsamico di Modena igp e il tradizionale di Reggio Emilia dop.

L'area della produzione agricola, delle Fattorie Ferrarini, dalla quale l’attività imprenditoriale ha preso avvio, si è notevolmente sviluppata nel tempo e rappresenta oggi un importante supporto all'attività industriale.

La produzione del parmigiano reggiano dop vanta il presidio da parte di Ferrarini dell'intera filiera, dal foraggio, alle bovine da latte, alla lavorazione fino alla stagionatura; nella primavera del 2007 Ferrarini stata inoltre la prima azienda del comprensorio del parmigiano reggiano che ha ottenuto la certificazione di prodotto con latte ottenuto da alimentazione non ogm.

"Dietro ogni prodotto Ferrarini - spiega il direttore marketing Claudio Rizzi - c’è una filosofia, un'idea fatta di tradizione e storia, come quella millenaria dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia; c’è un viaggio alla scoperta dei nostri luoghi e delle fattorie Ferrarini dove si coltivano il foraggio per alimentare le mucche da latte per la produzione del parmigiano reggiano non ogm. C’è un saper fare fatto di tanta manualità e grande passione, la semplicità degli ingredienti del prosciutto di Parma dop, la particolare sapienza nello scegliere le materie prime e le spezie per ottenere l'esclusivo e apprezzato gusto del prosciutto cotto Ferrarini. Il risultato sono grandi prodotti simboli del cibo italiano, il più amato al mondo".