Covid: Silva (Flos), 'boom richieste per luci da esterno e non solo'

Milano, 8 mar. (Labitalia) - Con la pandemia gli italiani riscoprono la casa. E non solo. "Le persone -spiega ad Adnkronos/Labitalia Roberta Silva, Ceo di Flos - non viaggiano più, non vanno più neanche al ristorante, per cui si stanno focalizzando tantissimo sulla casa e non solo su quella che hanno al momento, ma anche nell'acquisto di nuovi appartamenti. Assistiamo ad un forte investimento nel nuovo residenziale, dove si cercano tanto spazi esterni magari terrazzi o balconi. E la nostra collezione decorativa per interno e non solo sta esplodendo". "In termini di richieste stiamo crescendo a doppia cifra", dice la ceo dell'azienda di illuminazione, leader a livello mondiale per la produzione di lampade di design. "E' un fatto indicativo di un trend che durerà molto, credo perché questo effetto c'è in tutto il mondo".

Per quando riguarda l'area commerciale (hotel, ristoranti, negozi), invece, "la pandemia ha avuto sul lighting un impatto fortissimo", spiega Silva che aggiunge: "Si sono fermate le aperture dei negozi e del fashion retail". Diverso il caso del “work space” i locali per uffici. "E' un settore in trasformazione -osserva Silva- perché è in ripresa grazie al fatto che si stanno ristudiando gli spazi, nell'ottica che l'ufficio va a casa ma anche la casa va all'ufficio. Per cui, si riducono degli spazi e si fanno più piacevoli, accoglienti come a casa per lavorare insieme. Perché ci sarà sempre di più, un mix tra smart working e lavoro in team perché le persone hanno bisogno di anche questa socialità".

"Anche da noi in Flos, per le fasi creative che ci sono per ogni funzione, è fondamentale essere vis-a-vis perché è anche molto più efficace il tipo di brain storming. Però questo comporterà avere spazi più piacevoli dove gli arredi e, in particolar modo la luce, saranno fondamentali per creare ambienti accoglienti e attrattivi. Oltretutto la luce ha anche una componente di benessere che si sta sempre più capendo e sta diventando importante", conclude la Ceo.