Generali, per crescita impresa: consulenza, soluzioni e sostenibilità

Milano, 4 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Una soluzione per rendere accessibili agli imprenditori titolari di micro-impresa gli strumenti di protezione della loro attività, delle persone che ci lavorano, del patrimonio materiale e digitale. Attiva Commercio, è l'ultima la soluzione ideata da Generali e rivolta a 1,7 mln di microimprese con 4 mln di lavoratori. E' il modello di Generali per la crescita dell’impresa: consulenza, soluzioni, sostenibilità e internazionalità. "Un'azienda come la nostra - ha detto Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, presentando le soluzioni 2021 di Generali- vuol essere vicina alle imprese con il meglio che possiamo offrire".

Per quanto riguarda le persone, sono molti i vantaggi che offre Generali: dalla copertura in smartworking al fisioterapista e la colf a domicilio. Dalla copertura danni causati ai dipendenti al teleconsulto medico, con un parere immediato anche a distanza; dall’assistenza post infortunio, con il supporto di infermieri, fisioterapisti e colf, all’igienizzazione professionale degli ambienti, senza dimenticare le coperture anche in smartworking. Un unico contratto per garantire la sicurezza e la salute di tutte le persone sul loro posto di lavoro.

Per il patrimonio digitale, c'è la protezione e-commerce e ricostruzione archivi digitali. La difesa del sistema informatico da eventuali attacchi esterni garantisce la protezione dei dati sensibili dell’azienda e dei suoi clienti: garanzie e-commerce, ricostruzione degli archivi per una pronta ripresa delle attività, protezione dei dispositivi elettronici e dei danni alle apparecchiature di terzi, attività di indagine finalizzate a suggerimenti per interventi di salvataggio, tutela economica per eventi di Responsabilità Civile da eventi Cyber e completa assistenza da remoto.

Sulla continuità del business, prevista dalla diaria da interruzione di attività alla teleassistenza legale. Un unico contratto per più sedi o punti vendita a tutela dello sviluppo della propria attività che comprende coperture incendio, coperture catastrofali, per eventi atmosferici, sociopolitici e geofisici, e coperture furto, di attrezzature, valori e denaro. Inoltre, diaria per interruzione delle attività, innovativo antifurto nebbiogeno Urfog Jeniot, teleassistenza legale e pronta assistenza di specialisti e riparatori, per intervenire tempestivamente qualsiasi cosa accada.

Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, con Generali è possibile avere una vera e propria «bussola» sulle nuove norme. Consulenza legale e normativa telefonica e gratuita, tutela legale grazie a Das, la più importante organizzazione internazionale e punto di riferimento per il mercato delle assicurazioni legali, e protezione per le attività svolte a domicilio dal cliente, per i temporary shop e per le lavorazioni alimentari. La semplificazione amministrativa come chiave per far crescere la propria attività.

Inoltre i professionisti protetti sono anche all’estero grazie alla copertura per prestatori di lavoro all’estero e per i lavoratori che viaggiano all’estero; salvaguardia del patrimonio in caso di danni a terzi; protezione legale, consulenza normativa/legale, telefonica gratuita; rimborso spese per attività di recupero crediti. Generali Country Italia and Global Business Lines è l'unità più ampia all'interno del Gruppo Generali, leader in Italia, con Generali Italia, e tra gli assicuratori più importanti al mondo operanti nel ramo delle grandi imprese.