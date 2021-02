Turismo: meeting 'ibridi' nel post-Covid, Accor lancia nuovo concept 'All Connect'

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Accor, gruppo leader mondiale nel settore dell’ospitalità, ha annunciato la collaborazione con Microsoft per lanciare 'All Connect', un nuovo concept di meeting ibridi supportato da Microsoft Teams. Questo nuovo concept permetterà agli ospiti di tutto il mondo di adattarsi alle nuove modalità di lavoro e di incontro che saranno un'eredità duratura della pandemia di Covid-19. Oggi, il 55% degli hotel Accor con sale riunioni sta già fornendo soluzioni di meeting ibridi ai propri clienti. Con il lancio previsto in aprile 2021, il nuovo concept 'All Connect' consentirà agli hotel Accor di offrire un'esperienza completa e ulteriormente arricchita che porterà il format di meeting ibrido a livelli più elevati. L'ambizioso obiettivo di Accor è quello di dotare del nuovo concept di meeting ibridi il 100% dei suoi hotel con sale riunioni entro il 2022 in tutti i marchi, dall'economico all'ultra-lusso in tutto il mondo.

Combinando i marchi e la cultura del servizio di Accor con la potente tecnologia di meeting e collaborazione di Teams, questa nuova offerta consentirà ai clienti aziendali e agli organizzatori congressuali di unire riunioni d'albergo con interazioni virtuali in più luoghi contemporaneamente. Le riunioni si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams, dove i partecipanti possono connettersi e interagire virtualmente. Negli spazi riunioni Accor, Microsoft Teams Rooms e Surface Hub 2S collegheranno le persone in loco a coloro che si uniscono da remoto con le migliori esperienze audio e video del settore. Le persone possono facilmente presentare contenuti e vedere i partecipanti virtuali come se fossero nella stessa stanza. Con questa soluzione, gli ospiti Accor e i loro partecipanti alle riunioni possono riunirsi attraverso esperienze di incontro professionali e inclusive, ovunque si trovino.

Il concept si concentrerà principalmente su piccoli incontri (da 8 a 50 partecipanti fisici) e i clienti beneficeranno dell'esperienza di team dedicati, dell'esperienza del gruppo Accor in materia di riunioni ed eventi, e di una piattaforma di prenotazione digitale integrata. Ai partecipanti saranno offerte riunioni specifiche e su misura, che beneficeranno inoltre delle misure sanitarie e di sicurezza più rigorose del settore, definite nel quadro del protocollo Allsafe, co-sviluppato con Bureau Veritas e certificato da esperti esterni.

Gli studi condotti da Accor mostrano che il 50% delle riunioni fisiche inizialmente previste per il 2021 dai clienti della sua divisione Meetings & Events evolveranno verso formati virtuali, e che il 70% degli intervistati considera le riunioni ibride un'offerta essenziale in futuro. Inoltre, l'analisi settoriale mostra che la tendenza agli eventi e alle riunioni a distanza dovrebbe continuare oltre la pandemia, anche se i bilanci delle imprese tornassero ai livelli pre-crisi. Questa offerta di riunione ibrida costituirà una nuova fonte di reddito per il gruppo, in quanto le imprese clienti privilegeranno viaggi d'affari più sostenibili, continuando a privilegiare la salute e la sicurezza pur mantenendo i propri rapporti d'affari.

Patrick Mendes, direttore commerciale Gruppo e responsabile delle attività vendite, marketing, distribuzione e fidelizzazione Accor, dichiara: “La pandemia di Covid-19 ha portato i viaggiatori d'affari e gli organizzatori congressuali a rivedere i loro metodi di lavoro. I formati virtuali e ibridi si sono affermati nella quotidianità delle imprese. Il nuovo concetto 'All Connect', creato in collaborazione con Microsoft Teams, costituirà per i nostri clienti uno strumento importante che offrirà loro la possibilità di organizzare riunioni ibride sicure e qualitative, consentendo loro di continuare a privilegiare la salute, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile. 'All Connect' è un nuovo esempio della reattività del gruppo Accor di fronte all'attuale crisi e fa seguito al lancio del protocollo Allsafe e alla diffusione dei concept di Hotel Office e co-working negli hotel. Siamo lieti di iniziare questa collaborazione con Microsoft, nel momento in cui la soluzione Teams è già stata adottata da 115 milioni di utenti quotidiani, che si riuniscono nell'ambito del loro lavoro per confrontarsi, chiamarsi, discutere e collaborare".

Per Jean-Philippe Courtois, vicepresidente esecutivo e presidente Microsoft vendite globali, marketing & operation, “il futuro del lavoro sarà ibrido e i servizi e le esperienze che le aziende offriranno ai loro clienti ne saranno il riflesso". "Vogliamo che ogni persona, ogni impresa possa beneficiare di questo nuovo contesto lavorativo per garantire la continuità delle proprie attività. Ecco perché siamo orgogliosi di collaborare con Accor per offrire 'All Connect', un'offerta che permetterà ai clienti del Gruppo di rimanere connessi, in tutto il mondo”, conclude.