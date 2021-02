Governo: Rutelli, 'trasformazione green svolta per Italia e Europa, con Draghi ce la faremo'

Roma, 18 feb. (Labitalia) - "L'Europa ha bisogno di più competitività e più occupazione per uscire dalla crisi. Quindi giganteschi investimenti sulla trasformazione green. Dov'è l'interesse italiano? Coincide con quello europeo, il ministro Cingolani è uno operativo, ha avuto esperienze manageriali e con Draghi c'è la consapevolezza che interesse italiano e interesse europeo coincidono. E quindi quello che ci chiederà l'Europa lo faremo, con Draghi". Così Francesco Rutelli, presidente di Anica, intervenendo al web talk 'Il valore della sostenibilità. Impatti strategici e strumenti operativi per imprese e manager', organizzato da Federmanager in collaborazione con 4.Manager ed Esgr.

"E quindi ci dobbiamo sbrigare, e chi nelle aziende guida questi processi di transizione deve farlo velocemente. La transizione climatica non è più chiacchiera da salotto, significa programmare, investire e agire. Siamo arrivati al punto e ci arriviamo attraverso l'Europa. Domani, dopodomani? Oggi", aggiunge ancora.

Per Rutelli, "l'Italia dovrà essere in prima fila, dovrà spendere i soldi che arriveranno dall'Europa e spenderli bene. Con questo governo credo proprio che accadrà e le aziende dovranno correre per non rischiare di essere tagliati fuori", conclude.