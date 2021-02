Governo: Piovesana (Confindustria), 'manager centrali per transizione energetica aziende'

Roma, 18 feb. (Labitalia) - "Nel percorso verso la transizione energetica per le imprese è importante avere vicino ad esse quei manager competenti che aiutano a comprendere l'importanza di un cambiamento che è epocale. Il ruolo dei manager è centrale, di traino, l'imprenditore da solo non ce la può fare, c'è la necessità di avere intorno un ambiente favorevole, una legislazione che va in questa direzione e quel capitale umano che sia in grado di guidare anche nei momenti di difficoltà le imprese". Lo ha detto Maria Cristina Piovesana, vicepresidente Confindustria con delega all’ambiente, sostenibilità e cultura, intervenendo al web talk 'Il valore della sostenibilità. Impatti strategici e strumenti operativi per imprese e manager', organizzato da Federmanager in collaborazione con 4.Manager ed Esgr.