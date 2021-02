Food: nel Pancake Day Mulino Bianco lancia la versione italian style

Roma, 16 feb. (Labitalia) - In occasione del Pancake Day, oggi, giornata che celebra questo tipico dolce americano ormai apprezzato in tutto il mondo, Mulino Bianco presenta i Pancake, la novità della gamma dedicata alla prima colazione. Il brand del Gruppo Barilla da oltre 45 anni player per eccellenza del pasto più importante della giornata, da quest’anno porta sulle tavole degli italiani i nuovi pancake pronti all’uso e italian style.

“Siamo molto contenti di poter finalmente presentare l’ultimo prodotto di Mulino Bianco - ha dichiarato Julia Schwoerer, vicepresident Marketing Mulino Bianco - che ci auguriamo possa riempire le case degli italiani di gusto e divertimento. Mulino Bianco è da sempre attenta alle esigenze, allo stile di vita e alle preferenze delle persone. In un anno in cui abbiamo imparato a scoprire la felicità nelle piccole cose, abbiamo capito quanto fosse importante proporre non solo nuovi gusti, ma anche una nuova e pratica modalità di consumo che permette di stare insieme, personalizzare e divertirsi. Per iniziare la giornata al meglio, felici".

"I Pancake Mulino Bianco sono pronti da mangiare, così come sono, semplici e a temperatura ambiente, o riscaldati in padella, nel tostapane o nel microonde. Si caratterizzano per la loro morbida consistenza e il gusto semplice che ricorda quelli fatti in casa. Ogni confezione contiene quattro monoporzioni da due pancake ciascuna", illustra una nota dell'azienda precisando che "la vera caratteristica dei pancake, però, sono le farciture: "Noi siamo abituati a vederli serviti con bacon e sciroppo d’acero, come vuole la tradizione americana, ma la loro versatilità permette un’infinità di abbinamenti anche tipici della Dieta Mediterranea. Tra le varie proposte suggerite ci sono, ad esempio, quella con yogurt, miele e frutta secca o fresca; composta di mele e noci con cannella e zenzero; mousse di ricotta e frutta". E tra gli ingredienti, aggiunge, "farina, zucchero, uova di galline allevate a terra e 100% latte fresco italiano; sono, inoltre, privi di additivi conservanti e senza olio di palma e hanno il pack progettato per il riciclo".

Come ricorda l’archivio storico Barilla, fino ai primi anni Settanta la colazione era un pasto necessario solo per i bambini e solo un adulto su tre mangiava qualcosa di solido prima di uscire, fino ad arrivare all’inizio degli anni Ottanta quando quasi il 70% dei biscotti veniva mangiato al mattino, consolidando così il rito della colazione all’italiana a base di caffè, latte e prodotti da forno.

Negli anni, questo momento, ha subìto diversi cambiamenti, sia negli alimenti che nelle modalità di consumo. C’è chi la colazione la fa frettolosamente, chi con calma, chi la vuole dolce, chi salata, chi tradizionale e chi light. Oggi, in particolare, si è riscoperto il gusto di farla a casa e di personalizzarla ricreandola ogni giorno in modo diverso, facendo diventare così la colazione un momento che lascia spazio alla creatività.

"I Pancake Mulino Bianco - sottolinea l'azienda - rispondono perfettamente alle nuove esigenze dei consumatori: ricreano l’atmosfera conviviale, essendo un prodotto 'nice to share', da condividere con gli altri, e allo stesso tempo sono personalizzabili e 'funny to eat' poiché ognuno può mangiarli accompagnandoli con gli ingredienti che preferisce. Non solo biscotti e cornetti, quindi, ma anche prodotti importati dall’estero, adattati alla cultura italiana".