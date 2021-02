Rc auto: Segugio.it, giù prezzi anche a gennaio, si torna ai minimi prima ondata Covid

Roma, 15 feb. (Labitalia) - L’Osservatorio assicurativo auto e moto di febbraio 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia evidenzia per quanto concerne l’andamento dei prezzi rc. Per il comparto auto: il premio rc lordo di gennaio 2021 è stato di 366,8 euro, in riduzione dell’11,8% rispetto a gennaio 2020. I prezzi sono scesi a gennaio 2021 del 2,6% rispetto al mese precedente, allineandosi al minimo storico che si era raggiunto ad aprile 2020, durante la prima ondata Covid. Per il comparto moto: il premio rc lordo si è attestato a 272,6 euro nel mese di gennaio 2021, in riduzione del 24,7% rispetto allo stesso mese del 2020. I prezzi di gennaio 2021 seguono l’andamento piatto degli ultimi mesi, a valle di un tracollo che ha toccato il minimo nell’agosto 2020.

In relazione ai principali trend delle assicurazioni auto emerge che i clienti in classe bonus malus 14 e quelli che assicurano per la prima volta un’auto nuova o usata, sono quelli che beneficiano maggiormente dell’abbassamento dei premi. Analizzando l’andamento dei prezzi nelle province più popolose, spiccano Roma e Milano con una riduzione dei prezzi anno su anno sopra la media nazionale, mentre Napoli e Palermo, caratterizzate da un premio medio più alto, registrano un calo annuale a singola cifra. Rimini, Piacenza e Avellino sono le province in cui si è registrata la riduzione annuale maggiore, superiore al 22%, mentre Olbia-Tempio, Brindisi e Caserta quelle in cui i prezzi sono rimasti più stabili. Per quanto riguarda le assicurazioni moto si nota che a beneficiare maggiormente dell’andamento dei prezzi sono stati gli under 25 con un -46,1% e i possessori di mezzi usati assicurati per la prima volta con un -42,5%.

A seguito dello spostamento verso la classe bonus malus 1 legato all’introduzione dell’rc familiare, il premio della suddetta classe è rimasto stabile, mentre nella 14 si registra un calo superiore al 42%. Puglia e Calabria sono le Regioni dove si è risparmiato di più, oltre il 45%, mentre in Friuli Venezia Giulia e Molise la riduzione dei prezzi, seppur a doppia cifra, è stata la più bassa..