San Valentino: 2 cuori e 1 capanna, anche sull'albero con Airbnb

Roma, 11 feb. (Labitalia) - Mai come in questi mesi abbiamo sentito la mancanza degli affetti più stretti, come famigliari, amici e dolci metà. Durante la pandemia, tante sono le storie nate a distanza, con la tecnologia come unico mezzo per viaggiare. E visto che quest’anno alcune coppie non potranno programmare una fuga d’amore per San Valentino, Airbnb ha realizzato una romanticissima selezione di case da aggiungere alla lista dei desideri ed esperienze online prenotabili last minute per gli innamorati di tutto il mondo (ma non solo). E anche per tutti coloro che devono ancora incontrare l’anima gemella, Airbnb e Bumble hanno selezionato le esperienze online più adatte per un primo appuntamento 'virtuale'. Per maggiori informazioni sulle case ed esperienze romantiche visita airbnb.com/love.

-Romanticismo d’altri tempi. Per chi vuole tornare indietro nel tempo e vestire gli abiti dei protagonisti di Bridgerton, queste case ispirate al periodo della Regency inglese sono perfette per diventare la cornice di una storia degna di un romanzo d’amore ottocentesco: Residenza Georgiana, Bath and North East Somerset, Inghilterra; Villa ottocentesca Grade II, Standon, Inghilterra; Casa gotica, Herne Bay, Inghilterra.

-Appuntamenti straordinari. Grazie al filtro di ricerca 'Alloggi unici' è possibile trovare ispirazione per una futura fuga romantica in una delle 90.000 cabin e 2.600 case sull'albero presenti nel mondo. Ecco alcuni esempi: Casa sull’albero, Ostana, Italia; Capanna romantica, Armenia, Colombia; Rifugio a forma di cuore, Bénac, Francia.

-A tutto relax. Secondo i nostri ultimi dati, su Airbnb sono state create oltre 80.000 wishlist per San Valentino. Una caratteristica in comune? In oltre un terzo dei soggiorni troviamo la richiesta di un servizio particolarmente romantico: la vasca idromassaggio: Appartamento del XVII secolo, Parigi, Francia; Casa con idromassaggio vista mare, Santa Marinella, Italia; Alloggio rustico sulle colline di Hollywood, Los Angeles, California, Usa.

-Certi amori non finiscono mai. Alcune cose sono nate per resistere al tempo. Da un fienile con una storia lunga 700 anni in Italia a una fattoria con il tetto di paglia risalente a 200 anni fa in Germania, ecco alcuni soggiorni con un fascino senza tempo di cui non possiamo non di innamorarci: Fattoria del 1800, Ellerbek, Germania; Fienile del 1300, Ozzano dell’Emilia, Italia; Abbazia medievale, Tuscania, Italia.

-Esperienze online in collaborazione con Bumble. Un recente studio condotto da Bumble ha evidenziato che oltre il 90% delle persone che si frequentano non sanno cosa fare a San Valentino a causa della pandemia. Per venire incontro a questa esigenza, Airbnb e Bumble hanno selezionato alcune esperienze online perfette per un appuntamento romantico e allo stesso tempo divertente. Ce n’è per tutti i gusti: dalle lezioni di ballo ai drink d’autore, dalle serate ritmo di musica a quelle artistiche. E, parola di Airbnb e Bumble, faranno breccia nel cuore del vostro lui o della vostra lei più di una scatola di cioccolatini.