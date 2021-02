Consumi: Supermercati uniti nazionali, premio per articoli su effetto Covid

Milano, 10 feb. (Labitalia) - Il Sun, Supermercati uniti nazionali, ha indetto anche nel 2021 il 'Premio Consilia', giunto alla sua terza edizione dopo l'interruzione del 2020, causa pandemia: il premio è stato presentato ai praticanti della Scuola di giornalismo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore da Vittorio Bellagamba, giornalista del QN Quotidiano Nazionale e direttore dell'agenzia di stampa Logos Notizie.

"Quest'anno - ha dichiarato Vittorio Bellagamba - possiamo considerare quella del premio Consilia un'edizione speciale, perché ci saranno due tipologie di partecipanti: i giornalisti ed i praticanti della Scuola di giornalismo dell'Università Cattolica di Milano. L'oggetto del bando è il cambiamento che hanno avuto i consumi nell'emergenza sanitaria conseguente la pandemia".

"Verranno valutati - ha aggiunto - da un'apposita giuria gli articoli e gli elaborati che descrivono le scelte operate dai consumatori nella selezione della spesa alimentare e non alimentare quotidiana, con riferimento anche ai prodotti della marca del distributore".

Per i giornalisti, il premio sarà assegnato ad articoli in lingua italiana, pubblicati su quotidiani, periodici, testate specializzate, siti Internet e a servizi trasmessi su emittenti radio/televisive, che abbiano per argomento il tema della marca del distributore: il riconoscimento sarà conferito a quattro giornalisti distintisi per aver saputo promuovere, attraverso la loro opera e il loro impegno divulgativo, un'informazione corretta ed esaustiva sull'argomento.

Gli studenti della Scuola di giornalismo, dovranno invece cimentarsi, a scelta, in uno storytelling video, un podcast, un long form digital con immagini, con testo al massimo di 4000 battute e corredato da 5 fotografie, un articolo al massimo di 5000 battute.

Per ognuna di queste tipologie, sarà assegnato un premio. L'evento si concluderà, con la designazione dei vincitori, a marzo.