Dodecà arriva a Torre del Greco con prezzi bassi tutti i giorni

Napoli, 5 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Oggi a Torre del Greco (Napoli) arriva Dodecà, il supermercato 'differente' basato sulla formula dell’every day low price: prezzi bassi su tutti i prodotti tutti i giorni, senza volantini, corse alle offerte 'di periodo', né raccolte punti. I supermercati Dodecà, infatti, comunicano con i clienti all’interno dei punti di vendita con percorsi di spesa guidati e una ricca agenda di eventi e rubriche dedicate sui canali social. Un marchio di qualità che rende riconoscibili e differenti questi nuovi supermercati del Gruppo Multicedi. Il punto vendita sorge vicino al mare, in via Litoranea 158, ed è il IX supermercato Dodecà.

Fiore all’occhiello del nuovo punto vendita è sicuramente l’area dei 'freschissimi'. La pescheria, infatti, propone un assortimento completo e coerente con i gusti di una città costiera; la vicinanza col mare è peraltro esaltata da una serie di preparati, che è possibile richiedere in reparto per cucinare le proprie ricette di mare in poco tempo e col massimo del risultato. Nel reparto gastronomia sono preparati gustosi piatti caldi e freddi per ogni palato; la panetteria sforna tutti i giorni fino a sera pane caldo, oltre a pizze, sfizioserie e prodotti di rosticceria.

Completano la piazza del fresco il reparto ortofrutta, attento alle esigenze bio, e l’ampia macelleria, dotata di un vasto assortimento. Anche la cantina è un piccolo scrigno di eccellenze, che permette di spaziare tra particolarità locali e pregiate etichette di altre regioni italiane, nonché estere. Nel punto vendita saranno presenti oltre 1000 referenze a marchio Decò.

Dotato di un parcheggio molto ampio, 4 casse e con 16 impiegati all’attivo, il punto vendita sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 (con prolungamento alle 21 nei mesi estivi) e la domenica dalle 8.30 alle 14. Tra i servizi, è prevista la consegna a domicilio della spesa, oltre a uno sconto settimanale del 10% per tutti i clienti over 65 nella giornata del mercoledì.

"L’apertura di Dodecà a Torre del Greco - spiega Angelo Merola, responsabile marketing Multicedi - s’inserisce in un periodo d’intenso lavoro d’espansione per l’azienda e, in particolare, di potenziamento di quest’insegna: portare il format edlp in questo territorio significa dar linfa a un progetto ambizioso, che supera l’idea di una convenienza in formula spot e punta a offrire un prezzo base sempre basso e competitivo".

"Questo tipo di formula - aggiunge - permette di dare quotidianamente più valore alla spesa del cliente, da un lato evitandogli stress e caccia al prezzo più basso, dall’altro restituendogli un valore importante, del quale si parla poco: la libertà di scegliere, senza interferenze, cosa e quanto acquistare ogni giorno".