Airbnb, 12 buone intenzioni per il 2021 per migliorare se stessi mese per mese

(Labitalia) - Il 2021 è da poco iniziato e, come ogni anno, in molti hanno già stilato la propria lista di buoni propositi, iniziando con l’immancabile dieta di gennaio che non inizierà mai. Quest’anno, invece di fissarsi obiettivi realisticamente irraggiungibili, che suonano più come 'to do', perché non partire dalle piccole cose, semplici azioni che ci aiutano a migliorare passo dopo passo? Dal digital detox all’importanza del supportare i piccoli produttori locali, Airbnb ha selezionato 12 intenzioni, una per mese, facilissime da realizzare.

-Gennaio: mettersi in forma divertendosi - Yoga consapevole con un’atleta olimpica. Mettetevi alla prova con questa combo di strong slow flow e meditazione. Ascoltate i consigli di una snowboarder professionista e appassionata di yoga per restare forti e in salute durante tutto l’anno.

-Febbraio: trascorrere meno tempo sui social - Aran, un rifugio nel bosco Siate coraggiosi e scegliete un luogo remoto senza wifi dove passare le giornate all’aria aperta, apprezzando le piccole cose.

-Marzo: uscire dalla propria comfort zone - Quattro salti con le sorelle Wilking. Accettate la sfida e provate qualcosa di nuovo, come questa lezione di danza virtuale di un’ora in compagnia delle sorelle Wilking, un duo di ballerine e attrici di Los Angeles.

-Aprile: stare a stretto contatto con la natura - Nido d’artista. Mettete in pausa la vostra routine quotidiana per un giorno ed entrate in connessione con la natura. Dormite sotto il cielo stellato in un vero e proprio nido creato dall’artista Oscar Dominguez.

-Maggio: diventare più conscious - Il mio successo con gli adattamenti protesici. Sviluppate la vostra consapevolezza chiacchierando con un atleta paralimpico di nuoto e triathlon e Lgbt Ambassador. Lasciatevi ispirare dalla sua storia e imparate modi creativi per superare le sfide della vita.

-Giugno: dedicare più tempo alla famiglia e agli amici - Caccia al tesoro, La ricetta dimenticata. Partecipate tutti insieme a una vera e propria caccia al tesoro all’interno di un grande parco: dovrete trovare l’ingrediente segreto per preparare una tra le più antiche ricette toscane, in un labirinto di enigmi e indovinelli.

-Luglio: imparare qualcosa di nuovo - Lascia che i cibi fermentati siano la tua medicina. Scoprite gli straordinari benefici dell’arte della fermentazione con una produttrice messicana. Siamo sicuri che diventerà la vostra nuova ossessione healthy.

-Agosto: scegliere il turismo a impatto zero - Una stanza nei colli orientali, Friland. Disconnettetevi da tutto e tutti e rilassatevi in questa cabina autosufficiente ed ecosostenibile tra i vigneti. La sostenibilità è cool, anche quest’anno.

-Settembre: imparare una nuova lingua - Impara il linguaggio dei segni conversazionale. Se non avete mai sentito parlare del linguaggio dei segni conversazionale, è arrivato il momento di saperne qualcosa di più. Partendo dalla musica pop, Matt vi introdurrà in questo mondo fantastico.

-Ottobre: risparmiare - Casina a MeZz'Aria. Chi l’ha detto che se una casa è bella deve per forza costare tanto? Guardate questo trullo di design: stupendo e accessibile a un piccolo prezzo.

-Novembre: eliminare il superfluo - FewO Schlernblick. Date il via ai weekend invernali scegliendo questo appartamento minimal in stile scandinavo con spettacolari vedute sulle Dolomiti.

-Dicembre: supportare i piccoli produttori locali - Prepara il latte di mandorla in un’azienda agricola siciliana. Ricordatevi di sostenere le piccole realtà indipendenti, soprattutto durante le feste. Ad esempio, imparate come si prepara il vero latte di mandorla con i suggerimenti di due agricoltori siciliani oppure regalate questa esperienza per Natale.