Startup: trasformare passione in impresa, a lezione con Armando Vallone

Roma, 1 feb. (Labitalia) - Come trasformare la passione di una vita per i calciatori, la nostalgia per gli anni d’oro del Campionato più bello del mondo in un e-commerce di successo? A spiegarlo in un webinair dal titolo 'Ricordi d’infanzia e passione calcistica: come il marketing esperienziale trasforma l’e-commerce. Il caso 7-sorelle', organizzato dagli Alumni del Topic Marketing per domani, 2 febbraio, alle ore 8.30, sarà Armando Vallone, imprenditore digitale, Ceo di Soccertime ed e-Napoli Store e collezionista di cimeli del calcio.

Vallone, classe 1982, laureatosi in Management alla Bocconi, comincia la sua attività nell’ambito dello sport merchandising nel luglio 2008, quando in un piccolo garage della città' di Napoli allestisce un deposito merci che agli inizi era la base logistica del portale e-Napoli Store, portale dedicato alla commercializzazione delle calzature, abbigliamento e accessori sua squadra del cuore. Nel 2010 decide di investire in una struttura logistica di 1.500 mq a supporto di tutte le attività aziendali e fonda Soccertime.it, e-commerce di riferimento per gli appassionati di calcio e dello sport in generale.

Infine, per i nostalgici e collezionisti appassionati di calcio e per tramandare le gesta del fuoriclasse come Totti, Cannavaro, Batistuta e Vieri, Vallone dà vita a 'Le 7 Sorelle', un e-commerce di maglie di calcio vintage dei campioni, rigorosamente originali, che riprende il nome dall’epiteto coniato per Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Lazio e Parma, le sette squadre che, sul finire degli anni 90 e inizio degli anni 2000 si contendevano lo scudetto. Sulla piattaforma è possibile trovare le divise originali e collezioni di cimeli del calcio italiano dal 1950 al 2000. Parte dei prodotti in vendita arriva direttamente dalla collezione privata del founder, ma il magazzino si è allargato anche grazie a ex calciatori, negozi e squadre di calcio.

“Una passione - ammette Armando Vallone - coinvolge, vale più di uno spot pubblicitario. È questa la mission dietro il marketing esperienziale alla base de 'Le 7 Sorelle'. Al centro non ci sono i prodotti, ma le persone. Gli utenti che decidono di acquistare una casacca della loro squadra del cuore sono guidati da ricordi, da fattori emotivi, e sono alla ricerca di esperienze d’acquisto e di consumo sempre più personalizzate. A tal proposito, attraverso la nostra piattaforma, l’utente ritrova le emozioni, gli istanti che gli hanno fatto battere il cuore e grazie allo storytelling del prodotto. In ogni sezione del sito, infatti è possibile scoprire aneddoti, vittorie e storia dei campioni grazie a schede dettagliate”.

“Ai ragazzi che vogliono fare impresa oggi dico di partire dalle proprie passioni per costruire qualcosa di grande che possa durare nel tempo. Quando si ha una passione forte e la si trasforma in lavoro, si potranno affrontare con più determinazione le sfide e gli imprevisti che il fare impresa, necessariamente, prevede. Come ci insegna Confucio: scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno della tua vita”, conclude Vallone.

