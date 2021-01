Dove metto i miei soldi' per promuovere alfabetizzazione finanziaria in Italia

Roma, 29 gen. (Labitalia) - "La scarsa educazione finanziaria del nostro Paese diventa un problema ogni giorno più attuale, soprattutto in un periodo storico così complesso dominato da pandemie e crisi economiche. Per questo ho deciso di scrivere un libro, 'Dove metto i miei soldi', in cui spiego con linguaggio accessibile a tutti le basi per prendersi cura in modo profittevole dei propri risparmi". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia è Giuseppe Pascarella, esperto europeo di analisi di società quotate in borsa negli Usa, ceo del gruppo PascaProfit e già autore del bestseller 'Battere il benchmark'.

"Come evidenziato nei report sulle strategie nazionali, elaborati dall'International network on financial education dell'Ocse - spiega Pascarella - l'alfabetizzazione finanziaria della popolazione è una componente imprescindibile per garantire lo stato di salute ottimale di un Paese. L’Italia, purtroppo, è ancora molto indietro sotto questo profilo". "Il libro - prosegue - si propone di aumentare il livello di cultura finanziaria in Italia, accompagnando il lettore attraverso un percorso completo che ha l’obiettivo di fargli conoscere tutti gli aspetti cardine necessari per prendersi cura dei suoi soldi in modo serio, oculato e profittevole".

All’interno del libro 'Dove metto i miei soldi', Pascarella analizza in dettaglio tutte le regole che governano i movimenti di denaro, articolate in 7 passaggi: "si va dalle basi alla definizione degli obiettivi, passando per le alternative di investimento, gli errori più frequenti, la creazione di una strategia e come metterla in pratica, insieme a casi studio reali". "I messaggi di fondo - sottolinea l'esperto - sono che l’educazione finanziaria rappresenta un aspetto fondamentale per chiunque voglia imparare a gestire i risparmi, ma anche che non esistono ricette magiche da stregoni: ci sono soltanto regole di buon senso che è opportuno conoscere quando ci si prende cura del proprio denaro".