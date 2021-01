Coronavirus: Tourism renaissance, percorso di studio per ripresa turismo

Roma, 26 gen. (Labitalia) - Dopo un anno da manuale di sopravvivenza, un anno che ha visto l’intero comparto turistico mondiale cadere a picco, il gruppo di imprenditori che formano Iwpa-International wedding planners and travel agents, si rimbocca le maniche e cerca soluzioni ed opportunità per rimettere in piedi il sistema. Con questo spirito nasce Tourism renaissance www.tourismrenaissance.com per imparare dal disastro, rinascere dalle ceneri proprio come l’araba fenice rappresentata, non a caso, nel logo dell’evento.

Un percorso di studio con la partecipazione di speakers di levatura internazionale tratteranno i temi più importanti e scottanti del turismo post Covid19, cercando di dare soluzioni e alternative in una ripresa che non sarà facile ma che è sicuramente possibile. Considerata l’alta valenza turistica dell’iniziativa Enit ha concesso il patrocinio a quello che è sicuramente l’evento dell’anno.

"Ci prepariamo ad un evento che cambierà in meglio gli scenari del turismo mondiale; la line up degli speakers è formidabile", dice la presidente Iwpa, Suita Carrano Bonadies che, insieme all'impegno di Giovanna Gargano è riuscita a mettere in piedi un gruppo di speakers di altissimo livello. Fondamentale è stata la collaborazione dei presidents dei 22 chapters nella valutazione degli argomenti che potessero accontentare una platea globale.

Tra gli speakers, Nino Dubretic ceo at direct booker "sono onorato di far parte di un evento dove ognuno di noi potrà scambiare idee e prospettive nell’industria del turismo. Imparare dagli altri è crescere insieme, specialmente in momenti come questi. Aspetto con ansia l’inizio di Tourism renaissance, l’evento dove potremo mostrare cosa c’è di positivo nel nostro comparto".

Robertin Nunez, presidente di Co Host Expert Company è entusiasta di parlare al Tourism renaissance e di fare più luce sul Remote Work & Stay o come viene definito 'Workation', concetto che ha ormai preso d'assalto l'industria dei viaggi "spero di condividere il più possibile la mia esperienza con il pubblico e i miei colleghi".

Iwpa con i suoi 22 chapters è attualmente la prima associazione di professionisti che riunisce tutte le figure del turismo, dal travel al wedding, in tutto il mondo. Un esempio di collaborazione mondiale per lo sviluppo del turismo in un’ottica di etica ed eco-sostenibilità che in poco tempo è riuscita a raggiungere traguardi importanti. Tourism renaissance fa infatti parte di un progetto più ampio, il Tourism world summit che diventerà il 'contenitore' mondiale degli eventi del turismo. Insomma una nuova sfida per un’associazione fatta di persone che ogni giorno mettono in gioco le proprie capacità per non essere inghiotte dalle avversità del mondo e creare sogni tangibili per i propri clienti: gli imprenditori.