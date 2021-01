Build your brand, 5 digital skills gestire business online puntando su formazione 4.0

Reggio Calabria, 25 gen. (Labitalia) - Se le aziende sono chiamate ad affrontare la trasformazione dei modelli di business, anche gli imprenditori devono rimettersi in gioco formandosi con le tecnologie di ultima generazione per riprogettare le attività e puntare alla personalizzazione del prodotto, prestando grande attenzione al cliente e alla cura per i dettagli. Come? Formandosi, aggiornandosi e coltivando le proprie competenze digitali.

Pietro Gangemi e Mirko Delfino, co-founder di Build your brand, realtà digitale nata a Reggio Calabria, ma con clienti che arrivano da tutta Italia ed anche Europa, hanno stilato una lista delle 5 digital skills necessarie per competere nel mercato occupazionale e diventare i futuri professionisti del Web, come social media manager, digital analyst e web marketing manager

"Vogliamo contrastare - spiegano Pietro e Mirko - l’arretratezza di competenze in ambito digital in Italia e a tal proposito abbiamo dato vita ad un'academy, Build your brand university, che consente a imprenditori, studenti e professionisti alle prime armi con il web di acquisire le competenze necessarie per creare il proprio marchio o promuovere la propria impresa online, attraverso corsi, webinar e lezioni di digital marketing".

Ecco dunque le 5 e-skills per diventare imprenditore digitale. - Social media: il primo passo da compiere è acquisire la capacità di identificare, salvare, organizzare, dare valore e condividere informazioni sui social network e nelle comunità virtuali. A ciò si aggiunge, avere padronanza dei principali canali di comunicazione online quali Web, social network, app di messaggistica ed usarli efficacemente.

- User experience: la user experience è l’esperienza che un potenziale cliente ha all’interno di un sito, di un blog, di un ecommerce. Conoscere i principi alla base della user experience è senz’altro una delle cose più importanti per chi vuole avviare un business online, per conoscere le reali necessità ed esigenze del cliente.

- Digital awareness: l terzo step è quello di essere in grado di comprendere l'uso corretto degli strumenti digitali, prestando la dovuta attenzione all’equilibrio tra vita professionale e salute personale.

- Digital networking: la condivisione del sapere è uno degli elementi cardine di Internet e della Digital Transformation. Rappresenta la capacità di identificare, recuperare, organizzare, capitalizzare e condividere il patrimonio di informazioni all’interno di reti e comunità virtuali.

- Data analytics: l’'ltimo passo è studiare le tecniche per analizzare il dato. Gestire la multitudine dei dati, ovvero i big data, significa avere un approccio data driven al business, per prendere decisioni consapevoli e anticipare il futuro.

Sono le competenze e le tecnologie di Analytics a trasformare i dati grezzi in informazioni di valore per i decision maker aziendali: oggi, infatti, è possibile ottenere vantaggio competitivo grazie a decisioni tempestive e più informate, non solo per le realtà più grandi ma anche per le piccole e medie imprese.