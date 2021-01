Commercio: Mbe-Assofranchising, in un anno +4,4% giro affari settore

Roma, 22 gen. (Labitalia) - E' disponibile online la nuova guida al franchising realizzata da Mail Boxes Etc. (Mbe) in collaborazione con Assofranchising e con Elena Delfino, professionista specializzata in narrazione d'impresa. Un documento di riferimento in uno scenario economico e sociale, come quella attuale, in cui la logistica, il digitale e l'e-commerce stanno assumendo un ruolo sempre più cruciale. Nella guida vengono illustrati nel dettaglio il modello di business Mbe, il processo di affiliazione, gli otto passaggi fondamentali per scegliere il proprio franchising e le condizioni di investimento. Secondo il Rapporto Assofranchising 2020, pubblicato nella guida, si evidenzia una crescita del giro d'affari nel settore del franchising del 4,4% nel 2019 sul 2018, un aumento del numero di punti vendita affiliati in Italia del 4,7% e anche una tendenza all'internazionalizzazione con la crescita dell'1,8% di punti vendita in franchising all'estero.

Uno degli elementi più interessanti è l'emergere di una crescente propensione a scegliere il franchising da parte delle donne. Le figure femminili che operano nel settore rappresentano circa il 35% del sistema franchising. Leggendo questi numeri in maniera complementare ai dati Istat-Eurostat, da cui emerge che in Italia solo il 59% delle donne con un figlio è occupato rispetto al 75% delle donne con un figlio in Europa, si può riscontrare una correlazione tra i numeri elevati delle imprenditrici in franchising e quelli della disoccupazione femminile. "Il franchising - afferma Daniele Simone, network development & sales director di Mbe - è un'occasione per chi vuole esplorare le opportunità delineate dai cambiamenti nelle abitudini all'acquisto. Con la guida, vogliamo offrire uno strumento utile per conoscere questa formula imprenditoriale, definendone in modo pratico, trasparente e puntuale le caratteristiche, i vantaggi, l'analisi da compiere prima di avviare una propria impresa, l'assistenza e gli strumenti che il nostro brand mette a disposizione per chi sceglie di entrare a far parte della rete MBE".

In tale ambito, Mbe è protagonista da 40 anni a livello mondiale attraverso l'offerta di soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing che ha continuato a garantire durante l'emergenza, supportando in particolar modo le piccole e medie imprese e le Start-Up, ad esempio nello sviluppo dei loro canali di vendita online. Grazie al contributo di Assofranchising, viene inoltre fornita una fotografia del settore alla luce dell'attuale quadro occupazionale. "L'affiliazione commerciale - commenta il presidente di Assofranchising, Italo Bussoli - è un modello che tiene anche in tempi di crisi. Lo dimostrano i dati emersi da una survey condotta sugli associati Assofranchising che tra giugno e settembre 2020 ha visto diminuire la stima della riduzione di fatturato dal 50 al 20% La distribuzione del rischio, tipica del settore, sta permettendo di reagire tramite iniziative basate sulla collaborazione tra franchisor e franchisee, quali la diminuzione degli affitti, l'azzeramento delle fee di entrata o altre misure di cui non possono avvantaggiarsi i commercianti indipendenti".

Nella guida è inserita una sezione dedicata all'imprenditoria femminile, a cura di Elena Delfino, con alcune storie di successo di imprenditrici in franchising. "l franchising - afferma Elena Delfino - può innanzitutto essere una risposta alla disoccupazione, come formula di autoimpiego, dopo un licenziamento o in alternativa a una professione che non soddisfa più. Ma non solo. Il franchising può essere ben più di una semplice alternativa nella ricerca di un lavoro, può diventare un potente strumento di realizzazione personale e professionale o svelare una vera a propria vocazione imprenditoriale.".

Un supporto che si traduce anche in attività di consulenza e formazione, indispensabili in un momento di crisi, come conferma Alberto Cogliati, segretario generale Assofranchising: "Oggi più che mai la necessità di fare sistema è un fattore chiave di fronte alla delicata situazione di mercato. Occorre avere una visione ampia per trovare soluzioni alternative all'interno del proprio business: puntare su una diversificazione dell'offerta, su un e-commerce integrato con la rete o, più in generale, sulle piattaforme digitali per mantenere aperto il contatto con il cliente".

In questo, "il sistema franchising è di grande supporto perché mette a disposizione dei propri affiliati il know-how necessario per gestire situazioni nuove come quelle imposte dai tempi che stiamo vivendo, agevolando i franchisee che si trovano ad affrontare per la prima volta tecnologie e dinamiche sconosciute. Ecco perché, nonostante la congiuntura tutt'altro che favorevole, il franchising rimane un punto di riferimento per chi voglia oggi intraprendere una nuova sfida e scelga di mettersi in proprio".