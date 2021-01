QuoJobis: aumenta il personale e cerca 6 profili per completare squadra

Roma, 20 gen. (Labitalia) - QuoJobis, agenzia per il lavoro, ha quasi concluso il reclutamento per il proprio interno: mancano, tuttavia ancora sei profili per completare la squadra. In dettaglio la ricerca è rivolta a 4 Sales Account per Lazio e Sardegna, e 2 addetti ufficio paghe lavoratori in somministrazione per Roma e Milano. I Sales Account si occuperanno dello sviluppo commerciale e dell'implementazione di azioni mirate di marketing sul territorio, dell’acquisizione di aziende interessante ai servizi HR, della fidelizzazione dei clienti già acquisiti, operando in maniera sinergica con lo staff di filiale.

"Il candidato ideale è laureato, preferibilmente in materie economiche o umanistiche, e ha sviluppato un'esperienza in ruoli commerciali, di almeno tre anni, all'interno di agenzie per il lavoro o società di consulenza Hr. Requisiti indispensabili: approccio consulenziale, orientamento al cliente, problem solving, capacità di lavorare in team, ottime doti relazionali e comunicative", spiega QuoJobis. Gli addetti ufficio paghe lavoratori in somministrazione avranno il compito di: elaborare mensilmente cedolini paga dei lavoratori in somministrazione, Cud; Cu; Anf, rispettando le scadenze indicate dall'azienda ed offrendo consulenza ai colleghi di filiale per la gestione di eventuali obiezioni o criticità da parte dei lavoratori in somministrazione e dei clienti.

"Il candidato è, preferibilmente, laureato in materie economiche con esperienza nel ruolo di almeno tre anni all'interno di apl o società di consulenza Hr; conosce Excel e il software Paghe Project. Sono gradite la conoscenza dell'applicativo Intiway e l'abilitazione come consulente del lavoro. Requisiti indispensabili: flessibilità e capacità di gestione delle criticità, ottime doti relazionali verso il team e verso l'esterno; approccio consulenziale, problem solving", dettaglio QuoJobis. Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv, corredato di foto, a career@quojobis.it indicando in oggetto la posizione e la sede per cui ci si candida o direttamente sul sito www-quojobis.it.