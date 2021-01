Inail news Podcast, on line un nuovo prodotto informativo settimanale

Roma, 15 gen. (Labitalia) - E' online da oggi 'Inail news Podcast', un nuovo prodotto digitale che si aggiunge all’offerta informativa dell’Istituto e sarà pubblicato ogni venerdì, all’interno della newsletter settimanale. Una sintesi delle attività istituzionali in formato audio. "Proveremo a raccontare - spiega l'Istituto - i fatti più rilevanti della settimana che hanno riguardato l’attività Inail, con un linguaggio semplice e immediato. La newsletter e il portale resteranno il punto di riferimento per approfondire i contenuti informativi in modo più dettagliato. Attraverso 'Inail news Podcast' puntiamo a realizzare una sintesi del mondo Inail in formato audio, declinata in chiave settimanale. Con l’obiettivo di fornire uno strumento in più per far conoscere ai cittadini le attività che ogni giorno svolgiamo nell’interesse della collettività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di facilitare l’accesso ai nostri servizi".

Negli ultimi anni "le pubbliche amministrazioni hanno utilizzato sempre più i nuovi linguaggi dei media e il mondo social per dialogare con gli utenti e far conoscere la propria attività in modo più semplice e interattivo rispetto al passato. Per questo crediamo che anche un ente pubblico nazionale come Inail debba adeguarsi ai nuovi codici di comunicazione utilizzati dai cittadini in una società che cambia".

In questo primo numero del podcast, "affronteremo il tema della prevenzione delle infezioni in relazione a un fact sheet Inail di recente pubblicazione e la disabilità, sotto due diversi profili. Da un lato, quello del suo prezioso legame con lo sport come strumento di riabilitazione, perché proprio da questa settimana è online la piattaforma per l’erogazione dei finanziamenti stanziati dal dpcm del 16 aprile scorso a questo scopo. Dall’altro valutando i benefici che può portare la robotica in questo campo, in cui Inail sta investendo ormai da anni anche in partnership con importanti centri di ricerca, come dimostrano i tre progetti appena avviati per consentire alle persone con amputazione di arto superiore di recuperare la funzionalità motoria".