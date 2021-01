Lavoro: Hunters Group, Joelle Gallesi nuovo managing director

Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato, ha scelto Joelle Gallesi come nuovo managing director. È l’unica donna in Italia a ricoprire, all’interno di una società di ricerca e selezione, una posizione apicale e una delle più giovani in questo ruolo. "Quanto accaduto nel 2020 - dichiara Joelle Gallesi, appena nominata managing director di Hunters Group - ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e di lavorare. I mesi appena trascorsi, come tutti sappiamo, ci hanno proiettato in una nuova dimensione: tutti abbiamo iniziato a lavorare lontano dagli uffici, a comunicare spesso tramite uno schermo con colleghi, clienti o fornitori e, in alcuni casi, anche a cambiare lavoro senza aver mai messo piede nella nuova azienda".

"Non possiamo negare - dice - che il Covid-19 abbia avuto conseguenze molto pesanti per molte aziende, soprattutto in alcuni settori. Ma ci sono alcune opportunità che dobbiamo essere in grado di cogliere: per la prima volta dopo moltissimi anni, avremo la possibilità di ricevere investimenti massicci dall’Europa e abbiamo fatto, in pochi mesi, un balzo in avanti di parecchi anni in fatto di sensibilità digitale che rappresenta, ad oggi, l’unico strumento che abbiamo per non chiudere le aziende e continuare a lavorare. Ed è proprio quello che abbiamo fatto in Hunters Group: grazie alla tecnologia e alla nostra pluriennale esperienza, abbiamo continuato ad affiancare clienti e candidati nei processi di selezione. Nonostante le innegabili difficoltà, abbiamo inoltre inserito alcune risorse nei mesi scorsi e abbiamo in programma di ampliare i nostri team Hr, non solo per la sede di Milano ma su tutto il territorio nazionale”.

Laureata in Economia e Commercio alla Bocconi nel 2003, Joelle Gallesi ha iniziato a lavorare nel settore delle risorse umane, con il ruolo di executive manager, presso una multinazionale inglese. Successivamente, si è occupata di energie rinnovabili e telecomunicazioni, guidando i team di vendita. Dal 2016 lavora in Hunters Group, prima come Sales & Operation director, poi come general manager e, da gennaio 2021, come managing director.