Giuseppe Bursi riconfermato presidente Cantine Settesoli

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Giuseppe Bursi, già presidente di Cantine Settesoli per il triennio 2017-2020, è stato nuovamente confermato dell’Assemblea dei soci alla guida dell’azienda vitivinicola siciliana fino a dicembre 2023. Su un numero complessivo di soci aventi diritto di voto pari a 1.584, i votanti effettivi sono stati 960; il presidente uscente si è aggiudicato il risultato di 700 preferenze, seguito da uno dei due vicepresidenti in carica, Antonino Scirica, con 656 voti, e da Giuseppe Antonio Bilà con 642 preferenze.

"La rielezone di Giuseppe Bursi è un importante segno di apprezzamento, nel segno di una continuità manageriale che ha portato importanti risultati sotto il profilo gestionale, economico e d’immagine. È, quello della continuità, un aspetto fondamentale per questa azienda vitivinicola che, fondata nel 1958, raggruppa oggi 6.000 ettari di vigneto gestiti da 2.000 soci che coltivano 34 varietà di uve nazionali e internazionali: una enorme responsabilità sociale che deve essere necessariamente supportata da una visione chiara e a lungo termine, nella direzione della valorizzazione dell’ambiente, del turismo (è recente la partnership con il tour operator siciliano Aeroviaggi) e della gestione biologica dei vigneti", spiega una nota.

Afferma Giuseppe Bursi: “Nonostante la pesantissima situazione pandemica, il piano di azione messo in atto dal Consiglio di amministrazione ha permesso di poter affrontare questa crisi. Il nostro obiettivo è stato e sarà quello di dare riconoscibilità e valore ai marchi aziendali Settesoli, Mandrarossa e Inycon, costruendo una familiarità con i brand e facilitando le dinamiche di vendita. Saremo fedeli ai quattro presupposti fondamentali che hanno orientato le nostre scelte in questo passato triennio, e che si sono rivelate vincenti: sostenibilità e rispetto per l’ambiente, eccellenza, accessibilità, importanza della coltivazione biologica dei vigneti”.

L’efficacia di questo approccio è confermata dai dati di bilancio (1 luglio 2019-30 giugno 2020), presentati all’Assemblea dei soci. I dati di vendita di Cantine Settesoli per il periodo considerato registrano un consolidamento del fatturato dei brand aziendali nei canali della distribuzione organizzata, con un incremento costante del prezzo medio rispetto allo scorso anno. Gli effetti della pandemia da Covid 19 hanno di contro bloccato le vendite nel canale Ho.re.ca sia in Italia che nel mondo con una riduzione del fatturato da marzo a giugno 2020; le perdite sono state arginate con le vendite on line e con l’utilizzo di piattaforme e-commerce per la commercializzazione in Italia e nel resto del mondo. Sui mercati internazionali si è consolidato il fatturato dello scorso anno. La crescita registrata è stata qualitativa, coerentemente alla missione aziendale, con buoni risultati raggiunti per i marchi Settesoli e Inycon.

Continua Giuseppe Bursi: “L’azienda sta focalizzando le proprie risorse e il proprio impegno per cogliere tutte le opportunità offerte dal buon andamento delle vendite nel canale Off Trade sia in Italia che all’estero, in particolare nel mercato dei vini biologici e dei vini di alta qualità: siamo infatti convinti che queste attività ci garantiscano una migliore allocazione della produzione e un più adeguato riconoscimento del valore alle uve conferite dai soci".

"Per raggiungere questi risultati il managemet dovrà rimanere fedele al proprio percorso, che deve puntare a tre obiettivi principali: il rafforzamento della competitività, cercando di conquistare nuove posizioni di mercato a prezzi più remunerativi; il controllo della dinamica dei costi aziendali, attuando più incisivi processi di razionalizzazione delle spese di gestione; la continuità nell’orientamento dei nuovi piani varietali, al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra esigenza produttive e remunerazione riconosciute dal mercato”, sottolinea.

Questo il programma del nuovo Consiglio di amministrazione a partire da primi mesi del 2021: lo sviluppo di nuovi progetti legati all’enoturismo e alla valorizzazione del territorio, infatti sono conclusi da pochi giorni i lavori per la realizzazione della nuova Mandrarossa Winery, una cantina affacciata sul mare di Menfi dedicata esclusivamente alla produzione dei vini appartenenti al top brand di Cantine Settesoli; lo sviluppo di una nuova rete vendita per i vini Mandrarossa sull’intero territorio nazionale; un’attenzione particolare all’incremento delle vendite sul mercato Usa che, per i vini Mandrarossa, verrà affidato a una figura professionale dedicata.

E ancora: un forte e condiviso impegno ad investire risorse per l’aumento degli ettari di vigneto a conduzione biologica, perché la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente sono e sempre più saranno i valori che orientano le scelte di Cantine Settesoli; un nuovo progetto dedicato al varietale Vermentino, vitigno dalle grandissime potenzialità che può dare risultati eccellenti nell’area di Menfi.

“Ringrazio tutti coloro che hanno rinnovato la fiducia all’intero consiglio - dice il presidente Giuseppe Bursi - e a chi, al suo interno, ha scelto di prestare la propria opera per il bene comune. I nostri soci viticoltori hanno premiato una gestione efficace, vicino alle loro esigenze concrete ma anche strategicamente orientata al futuro, con forti valori fondanti e una grande volontà di raggiungere traguardi di rilievo sotto il profilo della produzione, della vendita, dell’immagine. La forza di Cantine Settesoli è quella di essere una grande comunità con radici storiche profonde e un patrimonio ambientale e culturale unico al mondo; e noi consiglieri abbiamo scelto di fare la nostra parte per salvaguardare, valorizzare e far fruttare ciò che di più prezioso e incontaminato abbiamo ricevuto in eredità: la nostra terra”.