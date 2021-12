Maggioli, il valore delle competenze driver fondamentale per la crescita

Un organico superiore alle 2.400 unità (57% uomini e 43% donne, con un’età media di 41 anni, di cui il 20% sotto i 30), più di 200 milioni di ricavi nel 2021, di cui circa l’80% dal settore Ict. Oltre 80 le sedi operative e commerciali tra Italia, Spagna, Grecia e Colombia, a cui si aggiunge la sede di rappresentanza di Bruxelles. Sono solo alcuni dei numeri che descrivono oggi il Gruppo Maggioli, attivo ed in costante crescita nell’ambito della digitalizzazione, dell’editoria professionale e della formazione. Trasversale nella consulenza e nel supporto strategico ed operativo a pubblica amministrazione, aziende e liberi professionisti. Fin dagli inizi del Novecento l’azienda della famiglia Maggioli si è contraddistinta per l’attitudine ad intercettare le esigenze del territorio e del mercato, implementando il proprio business al fine di soddisfarle. Dal laboratorio di falegnameria di Maggioli Paolo & Figli, grazie alla lungimiranza, l’intuito e l’industriosità del fondatore del gruppo Manlio Maggioli e del padre Giuseppe, l’azienda è diventata un punto di riferimento per la PA a livello nazionale.

Marchio storico dell’editoria professionale e della formazione, con un network di esperti in continua espansione, nel 1988, il Gruppo Maggioli ha anticipato l’andamento del mercato investendo nel settore Ict. Negli ultimi anni il processo di internazionalizzazione avviato ha permesso al Gruppo di esportare il proprio know-how e confrontarsi con mercati e professionalità diverse, a livello europeo ed oltreoceano. Gli investimenti dedicati ad aree strategiche nell’ambito della digitalizzazione e semplificazione dei processi, tra cui cybersecurity, AI, data management e cloud computing, hanno favorito la crescita di competenze verticali. «La nostra mission è quella di accompagnare PA e privati nell’innovazione tecnologica e di processo, supportandoli con competenze e soluzioni trasversali e lo facciamo investendo in particolar modo sulla conoscenza affinché possa creare valore condiviso», dichiara Cristina Maggioli, consigliere delegato Risorse umane, sicurezza e ambiente, figlia del fondatore Manlio Maggioli.

L’investimento in innovazione: l’It per la trasformazione digitale

Il Gruppo realizza, ogni anno, importanti investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo, intercettando tecnologie emergenti e divulgando al suo interno modelli innovativi. Ciò consente di affiancare la PA nel processo di trasformazione digitale, garantendo a circa seimila comuni italiani e più di tremila altri enti pubblici strumenti all’avanguardia per rispondere compiutamente alle aspettative del cittadino-utente. In questi anni, Maggioli ha inoltre provveduto ad aggiornare i propri impianti di stampa in un’ottica di automazione industriale 4.0, che consente di gestire la produzione tramite un software Mes (Manufacturing Execution System).

La formazione come leva strategica a supporto del cambiamento

L’acquisizione di più società in svariati Paesi ha richiesto uno sforzo supplementare per il mantenimento di standard aziendali uniformi pur con ragioni sociali diverse. La formazione, specie quella con Fondimpresa, ha rappresentato una leva strategica per accompagnare e supportare il processo di cambiamento in corso.

«A mio avviso la via per costruire aziende sempre più competitive parte dalla ‘materia prima’: le persone. Ogni anno il mio team Risorse Umane dedica molto tempo all’ascolto di responsabili di gruppi di lavoro e di direttori di business unit, affinché possano emergere le esigenze formative che consentono di traguardare gli obiettivi previsti nel nostro business plan. Ma abbiamo previsto anche tanti contenuti a libero accesso tesi ad aumentare la proposta formativa a sostegno dello sviluppo professionale delle nostre persone», conclude la dottoressa Maggioli.