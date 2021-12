La Doria, il gigante della trasformazione alimentare che fa scouting di giovani menti

La Doria è il primo produttore europeo di legumi conservati, pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani di succhi e bevande di frutta. Una società quotata in Borsa (Mta, segmento Star) che basa il proprio business sul segmento delle private labels, lavorando per conto terzi con i principali marchi nazionali ed internazionali del settore alimentare e generando così il 97% del suo fatturato: nel 2020 pari a 848.1 milioni di euro. Un gigante nel mercato dei sughi pronti e del comparto delle conserve alimentari, che deve il proprio successo non soltanto alla capacità di realizzare prodotti di qualità a prezzi competitivi ma anche ad una visione lungimirante nell’indirizzare la ricerca di personale verso le scuole (soprattutto istituti tecnici) e le università del territorio, creando una vera e propria rete fra industria e formazione.

Tutto nasce ad Angri, in provincia di Salerno, dove nel 1954 Diodato Ferraioli fonda “La Doria”. Al suo fianco la moglie Anna, in azienda con lui a sporcarsi le mani ed immaginare il futuro. Tante le tappe di una crescita inarrestabile: le esportazioni negli Stati Uniti con marchi di importatori americani (1957); la produzione interna di scatole metalliche (1960); le prime polpe e passate di pomodoro (1970); la Spa e l’intuizione di vendere nel Regno unito con le private labels (1978). Fino all’ingresso in azienda dei figli Antonio (quest’ultimo è anche presidente di Confindustria Salerno) e Andrea, che prenderanno in mano le redini del gruppo negli anni Ottanta. Il resto è storia. Storia recente. La storia di una crescita impetuosa che ha portato il Gruppo ad essere riconosciuto come player mondiale dell’alimentare. Il cuore produttivo è campano ma la fama e il prestigioso di La Doria non ha confini. In queste settimane, peraltro, la società è interessata da un cambio di governance, con l’ingresso di un fondo di investimento e la famiglia Ferraioli, attuale principale azionista, sempre nella compagine societaria ma come azionista di minoranza.

Il segreto è nella formazione continua e nell’allevare in casa i propri talenti

«A volte non si percepisce dall’esterno la complessità della nostra azienda, che opera in un mercato strategico, quello alimentare, in cui siamo leader in Europa per le nostre categorie merceologiche. Anni fa operavano in Italia grandi marchi e multinazionali, che avevano al loro interno addetti qualificati cui poter attingere. Oggi non è più così, esistono tante realtà destrutturate, all’interno delle quali non è facile trovare professionalità utili alla nostra organizzazione fatta, sempre di più, di processi produttivi complessi, automatizzati e digitali. Ecco perché la gratificazione più grande è quella di poter intercettare sul territorio giovani con ‘potenziale’, con le valigie già pronte e convincerli che esiste anche la possibilità di realizzarsi professionalmente nei nostri territori. Cerchiamo, pertanto, lavorando con scuole, università ed enti di formazione, di crescere in casa i nostri talenti. Una sorta di vivaio. La cantera, come direbbero gli spagnoli». Antonio Febbraio, HR Director del Gruppo La Doria, ha le idee chiare: il segreto del successo dell’azienda salernitana sta nell’aver scommesso sui giovani del Sud. «È una soddisfazione - ammette - negli ultimi dieci anni sono stati assunti almeno 300 ragazzi dagli istituti tecnici e dagli atenei del territorio. Una forza lavoro motivata e brillante, sottratta alla fuga di cervelli e restituita al Pil del Mezzogiorno». Ma la marcia in più è anche rappresentata dalla formazione continua: con Fondimpresa l’intervento sul bilancio consolidato e diversi altri corsi durante l’anno. Una formazione legata alle esigenze pratiche, quelle di tutti i giorni, finalizzata a risolvere in tempi brevi criticità sia momentanee che strutturali.