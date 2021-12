Il Covid non frena i dirigenti “strategici”

Che, nell’insieme, la domanda di nuove figure manageriali da parte delle imprese abbia subito in maniera sensibile gli effetti della crisi pandemica è abbastanza comprensibile: l’ingresso di un dirigente è un investimento per l’impresa legato a prospettive di medio-lungo periodo che durante tutto il 2020 sono rimaste fortemente incerte. E anche a fronte del manifestarsi di necessità emergenti (pensiamo all’organizzazione del lavoro a distanza o alla ridefinizione degli equilibri finanziari) al momento si sta privilegiando il ricorso a servizi esterni.

Ad analizzare nel dettaglio il fenomeno è l’Osservatorio di 4Manager, l’associazione costituita da Confindustria e Federmanager, nell’ultimo Outlook sulla domanda di dirigenti pubblicato a ottobre.

I servizi funzionali alla riorganizzazione hanno registrato una crescita al di sopra delle dimensioni pre-crisi

Partendo dai dati riportati nei report mensili “La domanda di lavoro delle imprese” pubblicati nell’ambito del Progetto Excelsior (Unioncamere/Anpal), risulta evidente, al di là delle oscillazioni mensili, l’inversione di tendenza verificatasi nella domanda di figure dirigenziali da parte delle imprese dell’industria e dei servizi a partire dai primi mesi di quest’anno e come la domanda di lavoro dirigenziale abbia subito in proporzione leggermente maggiore della domanda di lavoro complessiva l’impatto negativo della crisi Covid e manifesti una dinamica di ripresa per il momento meno accentuata.

«La scansione temporale del cambiamento nella dinamica tendenziale delle entrate previste di figure dirigenziali coincide sostanzialmente con quella ricavabile da gran parte degli indicatori della attività economica che segnalano l’avvio di una consistente ripresa in particolare a partire dal secondo trimestre 2021», sottolinea l’Outlook di 4Manager. «Come più volte sottolineato questi andamenti non sono settorialmente omogenei». In particolare, nel vasto comparto dei servizi le attività ad alto contenuto “relazionale” (a partire da alloggio e ristorazione), oltre ad aver subito in modo sommamente devastante gli effetti delle restrizioni indotte dalla pandemia e dalle relative misure di contenimento, rimangono ancora su livelli di attività significativamente inferiori a quelli pre-crisi. All’opposto i servizi funzionali alle riorganizzazioni delle modalità di attività e di vita (si pensi ad una parte alle attività informatiche e dall’altra ai servizi logistici di consegna) hanno fatto registrare una crescita dei livelli di attività che le pongono al di sopra delle dimensioni precrisi. Anche nel comparto manifatturiero vi sono settori come quello del tessile/abbigliamento tutt’ora nettamente al di sotto dei livelli del 2019 ed altri (in particolare beni intermedi e strumentali) che hanno già completato o sono molto vicini a completare il recupero. «Lo stesso carattere “strategico” dell’ingresso di figure manageriali spiega la minore dinamica di ripresa rispetto a valori totali che sono fortemente influenzati dalla riattivazione dei contratti di tipo temporaneo», chiarisce 4Manager. «Tenendo conto di questi elementi il ritorno della domanda di nuove figure dirigenziali ad un livello che oggi può essere stimato intorno al 70% di quello precrisi (dopo essere scesa alla fine del 2020 al 50%) rappresenta comunque un segnale positivo di notevole valenza. È plausibile ipotizzare che, se nei prossimi mesi la ripresa si consoliderà, la domanda di figure dirigenziali continuerà a crescere».

Le competenze per le quali c’è più richiesta sono quelle digitali, matematiche, informatiche e di applicazione delle tecnologie 4.0

Secondo 4Manager la domanda di nuova managerialità - pur ritornando a livelli quantitativi precrisi - assumerà caratteri qualitativi significativamente diversi dal passato, sia in termini di settori di destinazione, sia in termini di attività previste e competenze richieste: «Al di là del fatto che vi saranno settori che usciranno ridimensionati e altri che dovranno fronteggiare scenari di opportunità e crescita vi sono fenomeni trasversali, come i processi di trasformazione digitale e il diffondersi dei requisiti di sostenibilità, che modificheranno (e stanno già modificando) le caratteristiche qualitative della domanda di nuove figure dirigenziali. Questo potrebbe determinare un incremento delle “difficoltà di reperimento” che già caratterizzano il mercato del lavoro dirigenziale». I risultati completi e articolati della indagine Excelsior per il 2020 forniscono già qualche segnale in questa direzione: nonostante la notevole riflessione del flusso, le difficoltà di reperimento per personale da assumere con inquadramento dirigenziale sono rimaste nel 2020 molto vicine al 50%, una percentuale elevatissima determinata sia dalla scarsa numerosità che dalla inadeguatezza dei candidati. E le tre competenze per le quali si rileva la maggiore crescita di richiesta di livelli alti o medio alti nel 2020 rispetto al 2019 sono quelle “digitali” (dal 59,4% al 66,4%), quelle “matematiche e informatiche” (dal 52,4% al 56,7%) e quelle di “applicazione delle tecnologie 4.0” (dal 30,4% al 33,1%), che sono competenze “nuove” che non sempre si conciliano con la domanda di esperienza pregressa quasi sempre presente nella ricerca di figure manageriali. Peccato che i dati mensili del 2021indichino, in effetti, che in coincidenza con la riattivazione della domanda la già elevatissima quota di imprese che dichiarano “difficoltà di reperimento” per figure dirigenziali è tornata a crescere raggiungendo per le previsioni di ottobre il 58,8%.