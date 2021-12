La carica dei 180mila riparte dall’Anno Uno

Se le parole hanno ancora un valore – e l’auspicio è che tornino ad averlo oggi più che mai – allora intitolare un’assemblea “Anno Uno” significa che fin dal nome si vuole sottolineare la discontinuità con il passato. È il caso di Federmanager, l’associazione di categoria che tutela 180mila tra dirigenti, quadri superiori e professionisti in attività e in pensione, che si è riunita a Roma lo scorso 12 novembre. Il momento è particolare, lontano da qualsiasi altro sia stato vissuto, almeno dal Dopoguerra in poi, dal nostro Paese.

Occupazione, inclusività, welfare, transizione ecologica e trasformazione digitale sono cardini dell’azione di Federmanager

«Dal rimbalzo del Pil all’eccezionale recupero del nostro export, passando per il prestigio internazionale esercitato nel recente G20, l’Italia sta dimostrando di saper invertire la rotta – ha scandito Stefano Cuzzilla dal palco dell’Auditorium della Conciliazione (nella foto). Uno è anche il numero del primato che sembriamo aver raggiunto nel mondo, come ha raccontato bene il video che abbiamo appena visto. Dallo sport alla ricerca scientifica, dai record olimpici fino alla più incisiva campagna di vaccinazione d’Europa, abbiamo rifondato la nostra credibilità di nazione. Pertanto, il contatore non può essere azzerato, ma va rimpostato da qui». Al centro dei lavori, il Patto della dirigenza per l’Italia per il rilancio economico del Paese, a partire dalla “messa a terra” degli interventi previsti dal Pnrr. «È il nostro impegno a collaborare con tutte le forze del Paese per un nuovo rinascimento italiano e realizzare un sistema economicamente più competitivo, socialmente più equo ed ambientalmente più sostenibile - ha spiegato Stefano Cuzzilla nel suo intervento di apertura - I manager italiani hanno già dimostrato di detenere strumenti concreti e metodo d’attuazione che hanno salvato le nostre imprese nel periodo più buio della pandemia. Ora siamo pronti per concretizzare il piano più ambizioso di riforme ed investimenti che si ricordi dal dopoguerra».

Oltre 222 miliardi di euro, quelli stanziati per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sommati alle altre risorse nazionali ed europee, configurano una capacità di spesa 10 volte maggiore di quella sperimentata finora. Per intenderci: il Piano Marshall, parametrato con i dati attuali, varrebbe all’incirca 90 miliardi di euro. Una tale improvvisa e massiccia iniezione di denaro rischia di agire come un doping sul sistema, se non si ha chiarezza su quali debbano essere gli obiettivi e su come raggiungerli. Si tratta di risorse da spendere bene, proteggendole con rigore da illegalità, corruzione, e da un’evasione fiscale che da sola vale oltre 100 miliardi l’anno, riconoscendo che la cultura manageriale è una risorsa strategica per mettere la competenza al centro della gestione sottolineando l’importanza che i dirigenti d’impresa siano chiamati a collaborare ai tavoli decisionali per l’attuazione del Pnrr. Proprio la centralità dei manager e dei dirigenti è sempre più riconosciuta dal sistema italiano. Secondo l’indagine Federmanager sulle risoluzioni dei rapporti con contratto da dirigente nel 2020 il numero di manager uscito dalle imprese è stato del 15% inferiore rispetto al 2019, e a ottobre 2021 la domanda di nuovi manager è risultata del 50% superiore a quella dello stesso mese del 2020. Oggi le imprese chiedono competenze nuove, specialistiche e ad alto valore aggiunto. Una tendenza che trova riscontro nei dati forniti dall’Osservatorio 4.Manager che descrivono una difficoltà di reperimento in crescita che oggi riguarda il 36,4% del totale nuove assunzioni e che sale al 48,4% per i dirigenti. Esiste quindi un gap ancora da colmare in quanto l’offerta di profili manageriali non riesce a soddisfare la domanda. Urge, dunque, una rivoluzione copernicana. «Se vogliamo riuscire in quest’opera di rinascimento – ha aggiunto Cuzzilla -, dobbiamo avere ben chiaro in testa a favore di chi lo facciamo. Non lo facciamo certamente per chi come me, ha goduto un tempo di prosperità e benessere. Non lo facciamo per rimettere in vantaggio l’economia, che la storia ha dimostrato saper alternare fasi cicliche e anticicliche. E pur se sembrerò provocatorio, non lo facciamo nemmeno per il pianeta che, nel peggiore degli scenari possibili, saprà fare a meno di noi e ritrovare un altro equilibrio. È, piuttosto, per l’avvenire delle nostre ragazze e ragazzi che noi dobbiamo agire. Aristotele diceva che noi uomini possiamo deliberare unicamente sulle cose incerte, quelle che dipendono da noi e che sono realizzabili perché, come ci ha insegnato, noi deliberiamo allo scopo di agire».

Qualità, specializzazione e salari migliori si traducono in competitività e maggiore attrattività del Paese

Un Patto della dirigenza per l’Italia, quello delineato dal presidente di Federmanager Stefano Cuzzilla, basato su occupazione, inclusività, welfare, transizione ecologica e trasformazione digitale. Per sancire la ripartenza, però, è necessario ritrovare il ruolo di alcune figure istituzionali che nell’ultimo decennio sono state un po’ neglette. È il caso dei corpi intermedi, di cui Federmanager è esponente, pronti a un nuovo corso che ridia vigore al Paese. È l’impegno a collaborare con tutte le forze del paese per realizzare un sistema economicamente più competitivo, socialmente più equo ed ambientalmente più sostenibile. «Chi non collabora – ha scandito Cuzzilla - corre il pericolo di credersi migliore degli altri, indicava Adorno. Con la conseguenza, poi, di fare della propria critica della società, un’ideologia al servizio del proprio interesse privato. Noi manager non ci crediamo migliori degli altri né intendiamo barattare l’interesse generale con uno particolare. Piuttosto, noi siamo consapevoli di chi siamo e delle nostre capacità. E pretendiamo di sedere sui tavoli decisionali per concretizzare il piano più ambizioso di riforme ed investimenti che si ricordi dal Dopoguerra. Questo Pnrr, che è sulla bocca di molti, deve ancora permeare il tessuto produttivo. È ancora lontano dalla quotidianità. È, ammettiamolo, ancora sulla carta. Va messo a terra. Va trasformato in progetti. Va tradotto in azione. Voglio ricordare che, noi, siamo stati i primi a rimboccarci le maniche».

Ma il nuovo patto – e quindi torna il peso delle parole – non può non partire dai dati, incontrovertibili. Gli interventi comunitari e governativi hanno impedito la catastrofe, ma non ci si può dimenticare dei numeri terribili che il Coronavirus ha lasciato (e sta lasciando) in eredità. Non si può dimenticare il numero di persone in povertà, per prima cosa, che sono aumentate di oltre un milione a causa della pandemia, arrivando a 5,6 milioni, vuol dire quasi un italiano su dieci in stato di povertà assoluta.

L’indice di disoccupazione cresce e crescerà, dal momento che nel 2020 circa un milione di lavoratori è fuoriuscito dal mercato. Bisogna recuperare questa caduta, come stiamo facendo, ma recuperare anche la mancata crescita. Non si possono dimenticare le disuguaglianze, e non solo quelle di reddito, ma quelle di opportunità. Quelle che impediscono, a parità di sforzo, di affrancarsi dalle condizioni socioeconomiche di partenza. Ci sono poi competenze in uscita, noi che abbiamo lasciato andare all’estero mezzo milione di under 40 negli ultimi 10 anni, mentre i rientri sono stati poco più di un quarto. Ancora: che dire dei profondi divari territoriali, nelle periferie e nel Sud che, per fare un altro esempio, ha il 20% di lavoro nero, il doppio del Nord-Italia, e l’80% delle imprese con un livello di digitalizzazione basso o molto basso? O, ancora, il gender gap, con la mancata inclusione delle donne nel mondo del lavoro, per cui lavora meno di una donna su due, nella metà dei casi con contratti part-time e con differenze salariali tra le peggiori in Europa. Tra i dirigenti, arriviamo appena al 18%. O, infine, non si può dimenticare che nel 2021 le nascite non raggiungeranno nemmeno la soglia di 400mila unità. Urge ripensare un sistema economico in cui le persone stiano in salute e possano formare una famiglia. «Le risorse – ha aggiunto Cuzzilla - vanno indirizzate per costruire un lavoro di qualità, specializzato e ben retribuito. Qualità, specializzazione e salari migliori si traducono in maggiore competitività e maggiore attrattività del Paese. Dopo una crisi come quella che stiamo attraversando, occorre chiedersi se sia sufficiente recuperare il numero di occupati che abbiamo perso oppure, e inoltre, se abbiamo intenzione di offrire a quelle persone dei lavori migliori. Noi manager sogniamo un Paese che non ha paura di alzare l’asticella, di alleggerire il costo del lavoro per avere retribuzioni più congrue. Sogniamo un Paese in cui siano stralciati i tetti agli stipendi, che sono l’emblema di una visione antiliberista e votata al ribasso. Davvero pensate, ancora oggi, che il limite alle retribuzioni dei manager nella pubblica amministrazione o nelle società partecipate non abbia effetto sulla loro selezione e, quindi, sulle performance aziendali? Che sia possibile, a ogni cambio di maggioranza politica, sostituire la dirigenza senza effetti negativi sull’efficacia della Pa? Perché mai un progetto pubblico dovrebbe rappresentare un sacrificio economico, quasi una crociata piena di insidie? Suvvia, non nascondiamoci dietro un dito: ragioni di equità e ragioni di opportunità rendono questi limiti controproducenti».