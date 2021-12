La 231 evolve e fa evolvere anche le pmi

Ha compiuto 20 anni il D. Lgs. 231, ma è un compleanno controverso. Intanto, perché in molte aule di tribunale si parla ancora di “nuovo decreto” nonostante sia più che maggiorenne. Poi perché il campo di applicazione si è progressivamente ampliato passando dall’essere uno strumento per combattere la corruzione a un “omnibus” in cui far confluire tanti temi che hanno assunto sempre maggiore rilievo. «È un fatto estremamente positivo – spiega a Economy Ottorino Capparelli, Governance, Risk & Compliance Director di Assiteca Consulting – che ci sia stato questo cambiamento e che siano entrati anche altri temi, dalla sicurezza fino alla frode in competizioni sportive, passando per tematiche come l’inclusione o il razzismo. E questo perché nelle intenzioni del legislatore si è passati da uno strumento di puro controllo a uno di governo di alcuni rischi. È come se si fosse cercato un modo di “suggerire” alle aziende, specialmente le Pmi, delle best practice da applicare al proprio business per renderlo migliore».

Il decreto legislativo 231 fa aumentare la percezione dei rischi, con un approccio che consente di cambiare radicalmente l’azienda

Si è dunque determinato un cambio di paradigma: l’imprenditore ha un interesse oggettivo che il ciclo attivo e passivo siano gestiti in maniera solida e non perché sia un obbligo di legge. Allo stesso modo con la 231 i modelli organizzativi diventano potenti strumenti di governance aziendale, non solo di compliance. E non è un caso che il ministro Cartabia stia lavorando alla revisione di questo dispositivo che ha la possibilità di far crescere molto il tessuto delle Pmi. L’impressione è che, complice anche la pandemia, oggi ci sia una grande attenzione ai temi che sono ormai le fondamenta della 231. «Ci saremmo aspettati – aggiunge Capparelli – che a causa del Covid le imprese si sarebbero un po’ “raffreddate” nel ragionare sui modelli 231. Invece sono tantissimi gli imprenditori che hanno approfittato di questo momento di pausa forzata per trovare strade ottimali per rilanciare il business». In particolare, hanno trovato ampio risalto i cosiddetti Esg, cioè tematiche relative all’ambiente (“Environmental”), ai fattori sociali (“Social”) e di gestione (“Governance”). «Sarebbe importante – aggiunge il manager di Assiteca – “ribaltare” la piramide: finora, infatti, ci si è sempre giustamente concentrati sulla “E” di Esg, ma è la “G” che assicura che le altre due siano adeguatamente tutelate e gestite. La gestione corretta della governance consente di liberare totalmente le energie per porre le basi di una crescita più organica. Una modalità gestionale diversa permette anche di sterilizzare l’annoso problema dimensionale delle Pmi».

La 231 è dunque un assist perfetto per le aziende che cerchino di cambiare strada, diventando una sorta di “manuale” per migliorare le performance oltretutto in ossequio alle disposizioni di legge.

La domanda però sorge spontanea: si rischia in qualche modo di ingessare la tipica agilità delle Pmi con un norme come la 231? In realtà si tratta di un falso problema: «La possibilità c’è – aggiunge Capparelli – ma la direzione che sta prendendo la discussione va nel giusto verso. Basti pensare all’introduzione dei reati agroalimentari, di grande attualità, che avrà un forte impatto sulle imprese del settore». Le realtà che non sapranno controllare e mitigare i rischi correlati a processi e strutture organizzative lungo tutta la catena del valore saranno automaticamente espulse dal mercato. Rispondere alle esigenze della 231, dunque, diventa uno stimolo a dotarsi di procedure più efficaci. Ed è bene essere consigliati in maniera corretta.

«Assiteca – conclude Capparelli – è un player che aiuta le imprese a gestire rischi, quindi svolgiamo servizi di risk management in cui la 231 è uno tra gli strumenti impiegati quando c’è da affrontare i temi della governance. In questo modo aumenta la percezione dei rischi, con un approccio che consente di migliorare radicalmente l’azienda. Da 40 anni Assiteca offre soluzioni di brokeraggio assicurativo per il trasferimenti dei rischi al mercato. I servizi di risk management, in senso più ampio, permettono di governare più efficacemente i rischi aziendali ed evitare che si vengano a creare condizioni di pericolo per le imprese».