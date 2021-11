Se l’appalto diventa digitale

Si chiama Bim, ma il Mago Silvan – che lo usava come conclusione della sua personalissima trinità insieme a “Sim” e a “Sala” – non c’entra niente. È piuttosto l’acronimo di Building Information Modeling, uno strumento che consente la digitalizzazione dei progetti per le opere e per le infrastrutture. Un tema quanto mai di attualità se si parla di Pnrr e dell’importanza di far convergere risorse “di qualità” sulla riqualificazione delle infrastrutture esistenti. Il Bim permette di ottimizzare la pianificazione la realizzazione e la gestione dell’intera supply chain delle costruzioni tramite software in cui tutti i dati rilevanti vengono raccolti e “animati”. Una diffusione di queste procedure digitali di verifica azzererebbe i tempi di autorizzazione degli uffici tecnici (in media oggi un Comune ci mette da 2 settimane a 3 mesi) e, in generale, il Bim taglia di circa il 25% i tempi dell’iter progettuale (anche grazie alla messa in rete di tutti gli attori della filiera), mentre uno studio di progettazione risparmia, si stima, circa 100 ore ogni 300 di lavoro. Si tratta di un tentativo, ancorché embrionale, di iniziare a liberare l’edilizia e il mondo degli appalti da vincoli e burocrazia senza – dall’altra parte – consegnarla nelle mani di una gestione opaca e poco tracciabile. Nelle recentissime linee guida sul nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica per le opere del Pnrr assume un ruolo particolarmente rilevante la digitalizzazione e, in particolare, il Bim, che avrà un ruolo importante anche nel semplificare la vita delle stazioni appaltanti alle prese con il nuovo progetto di fattibilità per le opere del Pnrr che prevedono poi l’appalto integrato.

Il «Bim» taglia di circa il 25% i tempi dell’iter progettuale e fa risparmiare circa 100 ore ogni 300 di lavoro

L’obiettivo, infatti, è la creazione di una sorta di gemello digitale dell’opera su cui poter sperimentare qualsiasi tipo di variabile, da quelle fisiologiche (peso, sollecitazioni, velocità, mezzi più o meno pesanti) o patologiche (terremoti, piogge torrenziali e così via). Inoltre, sempre tramite Bim è possibile anche coordinare tutti i soggetti della filiera in un processo di condivisione dei dati: in sostanza, ogni anello della supply chain può portare il suo bagaglio informativo creando una simulazione della realtà quanto più ricca di dettagli. Il risultato è che, oltre alla capacità di prevedere in anticipo tutti gli eventi, si rendono più agili le procedure, si amplia la trasparenza e la condivisione. Un esempio di cronaca è il palazzo che ha preso fuoco a Milano alla fine di agosto con la conseguente querelle sull’adeguamento – o meno – alle norme anti-incendio. «Non è un caso – spiega a Economy Luca Ferrari, direttore generale di Harpaceas, una delle società leader nello sviluppo di software per il Bim – che il Corpo dei Vigili del Fuoco della Lombardia abbia avviato un progetto, “Fire Digital Check”, che si pone l’obiettivo di gestire la digitalizzazione delle verifiche anti-incendio degli edifici». Tra le applicazioni tecnologiche più all’avanguardia troviamo la blockchain, che permette di “notarizzare” le informazioni che circolano tra i diversi soggetti nell’opera di progettazione. In questo modo, i dati non sono solo in formato digitale, ma anche certificati e, di conseguenza, non manipolabili. Tradotto: se, a seguito di test, un edificio viene dichiarato anti-sismico, questa informazione sarà stata validata dalla blockchain stessa.

Altro campo di applicazione di enorme attualità è la verifica dei ponti di strade e autostrade. Dopo la tragedia del Ponte Morandi – e l’accordo transattivo raggiunto tra il Ministero della Mobilità Sostenibile e Autostrade per l’Italia – si sta cercando di adottare un approccio Bim anche nella fase di progettazione e costruzione delle infrastrutture. «“Ponti sicuri” – chiosa Ferrari – è un progetto che prevede la classificazione delle opere sulla base di un approccio di risk management. È una strategia sviluppata in collaborazione con l’Università di Pisa che ha come obiettivo quello di venire incontro alle esigenze dei gestori delle varie opere infrastrutturali, da Anas a province e città metropolitane. Tutti soggetti chiamati a gestire in sicurezza strade e soprattutto ponti e viadotti. L’idea è di fornire, attraverso vari parametri, una rischiosità dell’infrastruttura attraverso una valutazione da 1 a 4, dove con 4 si intende un’opera meritevole di attenzione. Il legislatore ha stabilito che, in questo caso, è necessaria la digitalizzazione attraverso modelli Bim, in modo da monitorare l’opera stessa grazie ai sensori. E l’architettura blockchain consente di fare da tramite tra la rilevazione del dato con sensori e l’elaborazione dell’informazione stessa attraverso intelligenza artificiale».

In effetti, il Decreto Ministeriale n. 560 del 1° dicembre 2017, noto anche come “Decreto Bim” o “Decreto Baratono”, ha definito le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di metodi e strumenti di gestione e modellazione informativa per l’edilizia e le infrastrutture presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere pubbliche nonché delle relative verifiche. Secondo Oice nel 2020 le gare Bim per progettazioni e servizi tecnici sono aumentate del 17% arrivando a costituire l’8,7% del totale. L’anno scorso sono stati pubblicati 560 bandi Bim, per un controvalore di 711 milioni di euro, il 29,5% dei servizi di ingegneria e architettura. Non positivo invece il dato sui capitolati informativi allegati ai disciplinari di gara: nel 2020 sono stati 94, pari al 16,8% del totale delle gare Bim, mentre erano stati 110 nel 2019, pari al 23,0% delle gare pubblicate.

Un software interessante, usato anche dall’Agenzia del Demanio, è Solibri. Si tratta di un applicativo che consente di verificare la rispondenza tra un progetto e le caratteristiche tecniche prescritte, ma anche la compliance con la normativa di riferimento. «Si tratta di un software finlandese – conclude Ferrari – e non è un caso: i paesi nordici hanno adottato l’approccio Bim oltre 20 anni fa e sono considerati leader a livello mondiale. Attraverso la verifica della rispondenza alle normative vigenti, si può perfino realizzare un percorso “privilegiato” per chi adotta questo approccio, con tempi di approvazione molto più rapidi. Tra l’altro, anche il sistema dei controlli diventa molto più efficace: oggi, infatti, con i meccanismi burocratici tradizionali le verifiche vengono fatte a campione perché sarebbe impossibile farlo in altro modo. Viceversa, con il controllo automatico si possono censire tutte le richieste, alzando il livello medio della qualità. Solibri è già molto diffuso nel Paese ed è già in dotazione a molte stazioni appaltanti pubbliche, su tutte l’Agenzia del Demanio, che è in grado di verificare la qualità e la rispondenza alle prescrizioni dei progetti che gli operatori economici propongono loro. Il committente privato che ha delle necessità può verificare se le prescrizioni sono state soddisfatte, o meno, da parte del progettista». L’Agenzia del Demanio usa Solibri per l’elaborazione reportistica, quindi per le verifiche e la manutenzione evoluta del suo immenso patrimonio immobiliare (42 mila beni per un valore di circa 61 miliardi di euro). Il Demanio ha fatto 110 gare full Bim tra il novembre 2019 e il dicembre 2020. E ha 1800 beni totalmente digitalizzati. Infine, per quanto riguarda le città, è partito il progetto Samba (Smart Advanced Multitenants Buildings Automation) che si pone l’obiettivo di trasformare gli edifici storici, appartenenti a diversi proprietari, tramite un’unica piattaforma integrata e condivisa, interando sensori di nuova generazione, intelligenza artificiale e connessione ultra-veloce 5G.