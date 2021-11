Quei benefit accessori ormai fondamentali

La pandemia ha travolto e stravolto il mondo portando grandi cambiamenti anche nel lavoro, in questo scenario il welfare aziendale continua a riscuotere l’interesse d’imprese e dipendenti. I numeri periodicamente forniti dal Ministero del lavoro infatti, registrano un aumento della percentuale di contratti che prevedono forme di welfare aziendale. Segnale che mostra come, nonostante l’andamento negativo dell’economia, le aziende italiane riconoscano il valore degli strumenti di welfare aziendale e continuino ad investire in questo ambito.

Valore che è stato riconosciuto anche dal Governo, Conte prima, Draghi poi, che ha deciso di raddoppiare, con due diversi provvedimenti, il limite della soglia di detassazione dei fringe benefit, cioè dei benefit accessori, innalzandolo a 516,46 euro, rispetto alla precedente fissata a 258,23 euro.

I fringe benefit sono uno strumento di welfare messo a disposizione dalle aziende ai propri dipendenti e riguardano una vasta gamma di servizi e soluzioni che godono di specifici benefici fiscali. Diverse le formule utilizzabili tra cui: buoni acquisto, buoni benzina e auto aziendale.

Se il primo aumento della soglia è stato percepito come una misura straordinaria, per rispondere alle esigenze legate alla pandemia, in seconda battuta il Governo, visto il grande successo ottenuto dalla norma, ha deciso di investire ancora nella misura per il suo impatto sulla crescita.

I dati forniti da The European House – Ambrosetti parlano chiaro: l’aumento dell’esenzione ha fatto registrare un rialzo nell’emissione di buoni acquisto pari al +26% di agosto, fino al boom del +117% a dicembre. Ottobre con +47% e novembre con +45% hanno comunque registrato progressi decisamente rilevanti.

Una misura estremamente positiva secondo Fabrizio Ruggiero, Amministratore Delegato di Edenred Italia, azienda leader da oltre 40 anni a livello mondiale nello sviluppo di servizi di welfare per le imprese. «L’iniziativa del Governo già dai primi mesi di entrata in vigore ha avuto positive ripercussioni sui consumi delle famiglie e ha potenziato ulteriormente gli effetti del welfare aziendale, che sta conoscendo uno straordinario sviluppo» sottolinea Ruggiero. «Una misura, questa, che rappresenta un’opportunità economica per il sistema Paese. In generale infatti le cifre che i datori di lavoro destinano al welfare aziendale vanno ad integrare la normale retribuzione, con il vantaggio che l’importo welfare viene utilizzato dal lavoratore entro l’anno fiscale di riferimento».

Quindi a godere dei benefici di una maggiore diffusione dell’utilizzo del fringe benefit e dell’aumento della soglia defiscalizzata ad essi riferiti non sono solo i lavoratori, ma tutto il sistema Paese. Le aziende hanno così a disposizione uno strumento fiscalmente vantaggioso per riconoscere dei benefici ai dipendenti; le famiglie, grazie a questi benefit, ottengono un incremento del potere d’acquisto; infine, ne trae vantaggi anche il territorio poiché il fringe benefit rappresenta un incentivo ai consumi in diversi settori.

Dell’innalzamento della soglia per l’esenzione beneficia anche lo Stato. Secondo The European House – Ambrosetti, la misura ha innescato consumi aggiuntivi tra 1,6 e 2,5 miliardi di euro. Valore a cui corrisponde un volume Iva compreso tra i 346 e i 547 milioni di euro all’anno, maggior gettito di Iva che compensa, dunque, il mancato incasso dell’Irpef.

«È ormai evidente che il welfare aziendale porti benefici a qualsiasi impresa, indipendentemente dalla dimensione», mette in evidenza Ruggiero. «La vera sfida, oggi, è coinvolgere tutto il tessuto produttivo italiano, raggiungendo anche le piccole e medie imprese. Sono infatti molte le realtà che – a causa delle loro dimensioni, di eventuali difficoltà organizzative o semplicemente scarsa conoscenza del tema – sono state finora “impermeabili” alle opportunità determinate dal welfare aziendale».

Il contesto normativo e fiscale

Gli ultimi anni hanno rappresentato un reale momento di svolta per le relazioni industriali grazie anche alle agevolazioni fiscali che hanno portato a una grande diffusione delle politiche di welfare aziendale. Le novità e gli incentivi normativi e fiscali introdotti a partire dalla legge di bilancio del 2016 hanno contribuito a creare quelle condizioni in grado di accelerarne il processo di espansione e crescita, introducendo in modo strutturale la tassazione agevolata dei premi di produttività erogati dai datori di lavoro del settore privato e contenuti in accordi aziendali o territoriali. Condizioni confermate dalle successive Leggi di Stabilità: nel 2017 con l’esenzione da tassazione dei contributi e dei premi versati dal datore a tutela del rischio di non autosufficienza o di malattia grave dei propri dipendenti; nel 2018 con la concessione dello stesso beneficio fiscale alle somme relative all’acquisto diretto o al rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico del dipendente e dei familiari a carico. La Legge di Stabilità 2019 non ha apportato modifiche all’impianto, avallandone indirettamente il carattere sostanziale.

L’importanza del welfare aziendale e la sua valenza sociale sono state confermate anche nell’ultimo periodo, caratterizzato da una situazione di emergenza sanitaria ed economica. In questa fase il ruolo del welfare aziendale è diventato ancora più centrale sia per le famiglie che per l’economia del Paese ed è stato riconosciuto anche a livello normativo.

Prima con il Decreto Agosto, entrato in vigore il 15 agosto 2020, che ha portato il limite per la detassazione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti a €516,46 come misura straordinaria per l’anno 2020. (Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020) .

Poi con il Decreto Sostegni, entrato in vigore il 22 maggio 2021, che ha confermato l’aumento della soglia dei fringe benefit da 258,23 euro a 516,46 euro per l’anno in corso (Art. 6-quinquies - Misure per l’incentivazione del welfare aziendale). Anche per tutto il 2021 è stata quindi prorogata la norma che prevede il raddoppio della soglia di esenzione totale per i cosiddetti fringe benefit, ossia tutti quei beni e servizi che l’azienda concede ai propri dipendenti nell’ambito del welfare aziendale e che non concorrono a formazione del reddito. Ricordiamo che sono definiti “fringe” cioè accessori perché migliorano sensibilmente il tenore di vita dei dipendenti. La normativa di riferimento che riguarda l’esenzione fiscale è contenuta nel comma 3 dell’articolo 51 del Tuir che precisa: “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

L’impatto avuto dalla misura sulla capacità di spesa e disponibilità dei dipendenti è stato significativo ed ha avuto ripercussioni positive sui consumi.