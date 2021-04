Con il Life Banker la consulenza cresce 

Dopo il bilancio positivo nell’anno appena trascorso,Bnl-Bnp Paribas Life Banker, alle soglie dei sette anni di vita, si prepara nel 2021 a crescere investendo nel reclutamento di nuove risorse, confermando un impegno che ha visto la Rete di consulenza Bnl tra le più attive nel mercato di riferimento.

Il numero delle risorse è cresciuto nel 2020 di oltre 100 professionisti con esperienza, provenienti da banche e reti, per un totale che supera i 540 Life Banker, attualmente attivi su tutto il territorio nazionale. Lo scorso anno, inoltre, sono stati superati i 9 miliardi di euro di asset gestiti e di questi 1,6 sono costituiti da attività di impieghi alla clientela, realizzati grazie anche alle sinergie con le società del Gruppo BNP Paribas in Italia. Gli asset totali hanno registrato un aumento di 1,4 miliardi di euro con un incremento della clientela di 12mila unità per un totale di oltre 75mila clienti tra privati e aziende.

Per tutto il 2021 la rete intende continuare ad investire anche nel “progetto giovani”, con l’obiettivo di reclutare almeno altri 35 Life Banker Junior, nella consapevolezza che al mercato della consulenza finanziaria possa giovare l’ingresso di risorse che, insieme a figure senior, facilitino l’ulteriore rinnovamento del settore e la sua crescita in modo nuovo e moderno.

Più supporto alla formazione

«Per il 2021 abbiamo l’obiettivo di continuare la nostra crescita in maniera significativa», conferma Ferdinando Rebecchi, Responsabile Life Banker BNL BNP Paribas. «Garantiamo un modello distintivo, integrato e sinergico all’interno di un gruppo internazionale tra i leader mondiali, per offrire soluzioni personalizzate e di alta qualità per ogni tipo di clientela, privata e aziende. Offriamo un percorso formativo di qualità tecnica e commerciale, a partire da un Master in Consulenza Patrimoniale, per dare maggiore consapevolezza alla crescita professionale. I Life Banker Bnl Bnp Paribas operano in sinergia con gli specialisti e i professionisti di Bnl, attivi nelle filiali della banca su tutto il territorio nazionale, oltre che con le Società del Gruppo Bnp Paribas in Italia a beneficio delle esigenze dei clienti».

Il Master in Consulenza Patrimoniale, che la rete organizza anche con l’intervento di docenti esterni, si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze per sviluppare consulenze sul passaggio generazionale e ampliare la gamma di soluzioni e servizi offerti ai clienti in portafoglio .

Una piattaforma di prodotti e servizi “ready to use”

Tra gli strumenti a disposizione del Life Banker vi sono sia quelli appositamente dedicati alla gestione patrimoniale, previdenziale e assicurativa del singolo individuo, sia soluzioni di leasing, factoring e di finanza di impresa più sofisticata. Il Life Banker può contare sul supporto di tutta la piattaforma di Bnl e su tutta l’offerta di Bnp Paribas in Italia: Artigiancassa, Arval, Axepta, BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Real Estate, Findomestic, Ifitalia, BNP Paribas Securities Service, BNP Paribas Leasing Solutions, Servizio Italia, BNP Paribas Cardif.“Con un perimetro operativo e un network professionale a supporto molto più ampio rispetto aquello tradizionale, siamo in grado di affiancare i nostri clienti trovando nel Gruppo le soluzioni anche alle domande più complesse”, dichiara Paolo Cecconello, Responsabile Sviluppo Rete. «A supporto dei Life Banker vi è l’Advisory desk, il nostro team di specialisti, in grado di favorire la gestione ottimale dei portafogli d’investimento della clientela coerentemente con profili ed esigenze di investimento, nell’ambito delle linee guida del Gruppo. Il team opera a stretto contatto con le migliori expertise del Gruppo BNP Paribas che si compone di 60 Centri di Investimento Internazionali e numerosi Advisory Desk Locali, per mettere a disposizione del banker una piattaforma operativa ed informativa il più completa ed innovativa possibile».