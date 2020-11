Fresissima, Oltre il Franchising per diventare imprenditore in prodotti dentali

Fresissima Oltre il Franchising® è l’unico sistema di business che ti permette di diventare Imprenditore per la distribuzione di prodotti dentali Made in Italy riconosciuti e scelti per qualità e innovazione da tutti i professionisti del settore. Al tuo fianco il Gruppo Dam, azienda titolare del business, unico vero produttore italiano di frese in carburo di tungsteno con 30 anni di storia da protagonista in questo mercato esclusivo.



LA NOSTRA PROPOSTA DI BUSINESS

· Facile acceso a un mercato di nicchia, protetto e altamente gratificante. La produzione e distribuzione di prodotti dentali appartiene alla categoria "attività essenziali". Per questo motivo, anche ai tempi del Covid-19, il settore dentale si è collocato ancora una volta sul podio dei mercati più forti per stabilità e ricchezza.



· Più dell'80% dei dentisti ha già scelto gli strumenti a marchio fresissima®, prodotti unici sul mercato per personalizzazione e qualità Made in Italy, per i quali si ottiene il diritto alla distribuzione su un’area di 500 clienti dentisti forniti dall’azienda con esclusiva reale di zona e di prodotto.

· Attività chiavi in mano a fronte di un solo investimento che comprende già tutto, con costi fissi pari quasi a zero, senza fee di ingresso, royalties e spese pubblicitarie, senza locale e magazzino.

Possibilità di espandere la propria rete di vendita per mezzo di agenti operativi sul campo, formati e affiancati direttamente dall’azienda.

I REQUISITI DEL PARTNER COMMERCIALE



L’azienda cerca imprenditori/investitori o coloro che vogliano diventare tali, con forte motivazione e passione per il settore di riferimento. Non sono necessarie competenze dentali o commerciali, perché l’azienda mette a disposizione uno strutturato programma di formazione con affiancamenti direttamente sul campo, anche riservati agli agenti di vendita che l’imprenditore voglia impiegare per ampliare ulteriormente il proprio business.



L’AZIENDA E I PRODOTTI

Al top della classifica «I migliori partner d’affari» del settore dentale su 210 aziende

(Studio Plimsoll 2020)

21° tra le imprese più in crescita

9° tra le imprese più redditizie per ROA

Il Gruppo DAM è l'unico produttore italiano presente nel settore dentale e, grazie alla produzione e distribuzione di forniture Made in Italy altamente innovative, costituisce il principale player in questo mercato sia in Italia sia all’estero.



Oggi l’azienda sta continuando a potenziare strategicamente la rete di distribuzione italiana attraverso il sistema fresissima Oltre il Franchising®, studiato appositamente per consentirti di entrare facilmente nel redditizio settore dentale.

Il Gruppo DAM è proprietario dei marchi: Fresissima®, disteno®, Vibra®, Xtruments®.