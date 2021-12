Con la testa fra le nuvole l'azienda è resiliente

Settantacinque anni di tradizione al servizio degli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi di Torino e provincia: Ascom Torino - Confcommercio Imprese per l’Italia Torino e Provincia, fondata nel 1946, è oggi una associazione di imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi che eroga una pluralità di servizi a più di 10.000 associati in 15 sedi territoriali e offre ai propri associati servizi di consulenza, assistenza, formazione e aggiornamento per tutte le esigenze dell'imprenditore, nonché credito e finanziamento, contabilità, paghe e gestione del Personale, servizio fiscale e legale.

L’associazione, che punta sull’innovazione tecnologica per una gestione sempre più efficiente dei propri associati, aveva l’esigenza di assicurare la business continuity per l’erogazione dei propri servizi e ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati. Da qui un nuovo progetto cloud per la creazione di un virtual data center con disaster recovery su tecnologia VMware e una serie di nuovi servizi infrastrutturali, applicativi e di connettività. Ora l’intera architettura dei servizi è più robusta ed efficiente e la gestione della sicurezza e della tracciabilità dei dati in ottica Gdpr da parte di Ascom è accurata. Inoltre, l'esternalizzazione verso un data center più "green" consente notevoli risparmi sui consumi elettrici.



La sfida

«La nostra missione è la rappresentanza delle imprese, con l’obiettivo di dare un valore concreto agli associati, in termini di affiancamento su tutti i fronti di innovazione rilevanti per le Pmi, in un momento in cui la trasformazione digitale è più importante che mai», spiega Denis Grimaldi, responsabile Ict di Ascom Servizi.

Grimaldi ha colto l’esigenza di far fare un salto di qualità all’infrastruttura virtualizzata dell’Associazione, spinto da due principali tendenze evolutive: in primo luogo la crescita nell’accesso e utilizzo di applicazioni business critical per l’organizzazione e per gli associati, quali le funzioni di amministrazione del personale e gestione paghe, oppure quelle relative alle richieste di finanziamento per le imprese. «L’associazione eroga credito alle imprese a tassi agevolati e con una riduzione a zero degli step burocratici», spiega Grimaldi. «Dovevamo assicurare la piena disponibilità degli applicativi in gioco a tutti gli associati che dovessero effettuare l’accesso sulla nostra rete, parliamo di circa diecimila account, con centinaia di accessi ogni giorno».

Un secondo elemento è invece relativo alla gestione dei dati degli associati, molti dei quali dati sensibili, che doveva essere trasparente e tracciabile, in ottemperanza al regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). «Il nostro obiettivo era acquisire una continuità operativa di livello enterprise, per poter garantire alle utenze interne ma anche e soprattutto ai partner e agli associati, l’affidabilità necessaria per dei servizi critici per il loro business», sintetizza Grimaldi.



La soluzione

Per Denis Grimaldi e il suo team non c’erano dubbi: occorreva lavorare con l’azienda partner a cui già era stato affidato il primo progetto cloud per una sua estensione che includesse un servizio di backup e disaster recovery, Irideos. «Tra Ascom Torino e Irideos la collaborazione dura da diversi anni e abbiamo avuto modo di verificare l’efficacia e la flessibilità delle tecnologie VMware», commenta Grimaldi. «Ascom Torino ha trovato in Irideos un player capace di unire servizi cloud di classe enterprise integrati con la qualità e sicurezza della connettività che è al centro della soluzione», commenta Alex Papavassiliou, responsabile Vendita diretta area Ovest di Irideos. «Un punto di forza è VMware Cloud Director, che ben si adatta all’infrastruttura di connettività di Irideos distribuita sul territorio». L'upgrade comprende un’imponente collezione di servizi, soluzioni, tecnologie e apparati: un sistema di disaster recovery con due nodi separati nell’ambito dei data center Irideos in territorio italiano; consolidamento delle funzioni di networking e di sicurezza su un’unica piattaforma, VMware Nsx, per una sicurezza intrinseca e una maggior agilità; potenziamento degli apparati di rete e connettività; aggiornamento applicativo; evoluzione dell’architettura Active Directory su piattaforma Microsoft e open source; assistenza e monitoraggio sui sistemi di virtual data center con reportistica mensile. Il personale di Ascom ha la possibilità di effettuare manutenzione a distanza per le sedi remote, per l’assistenza di primo livello, mentre i livelli successivi sono demandati a Irideos. La soluzione offre ad Ascom Torino un accesso diretto al cloud, senza transito su internet, una rete privata con i vantaggi del cloud pubblico, in termini di flessibilità e resilienza.



I benefici

«Grazie ai servizi cloud su tecnologia VMware e alla connettività di Irideos abbiamo reso più efficiente tutta l’infrastruttura Ict, azzerando il rischio di disservizi che potrebbero avere impatto sul lavoro delle nostre sedi e dei nostri associati», commenta Denis Grimaldi. La scelta di migrare il data center on-premise

su infrastruttura V.Cloud di Irideos basato su piattaforma tecnologica VMware ha consentito infatti di aumentare la resilienza architetturale delle infrastrutture che erogano i servizi Ict e di quelle che si occupano della conservazione e della protezione del dato, integrando la soluzione di backup e disaster recovery in cloud in accesso diretto su collegamenti dedicati, senza transitare sulla rete internet.

Il prgetto ha consentito di ridurre i tempi di risposta dell’IT per l’introduzione di nuovi servizi interni al gruppo (Ascom Torino, Ascom Fidi, Unaservizi) e alla sempre più ampia clientela di imprese associate, garantendo una maggiore flessibilità, modularità e scalabilità dimensionali e prestazionali. In tutte le sedi operative distribuite sul territorio sono stati introdotti nuovi strumenti per l'erogazione dei servizi basati su architetture distribuite ridondate (fonia VoIP e centralino virtuale, WebServices, formazione multimediale con accessi wireless). «L'introduzione dei nuovi servizi attraverso il data center di Irideos ci garantisce flessibilità e scalabilità in termini di prestazioni, riducendo i tempi di risposta del personale e dell'area Ict. Oggi tutte le nostre sedi sono dotate di nuovi strumenti con cui eroghiamo le prestazioni, basati su un'architettura distribuita e ridondante, il tutto virtualizzato attraverso la tecnologia VMware, compresi i servizi di formazione».

La scelta di migrare al cloud ha permesso inoltre di ridurre i consumi energetici e di gestire il tema dell’obsolescenza dell'hardware e dello smaltimento delle apparecchiature tecnologiche, con importanti risparmi che hanno compensato i costi del progetto.

Verso il futuro

Il ruolo dell’Ict in Ascom Torino è strategico nel supportare il business dell’associazione, offrendo servizi sempre in linea con le esigenze in continua evoluzione delle imprese associate e degli utilizzatori. Con la flessibilità e l'efficienza delle soluzioni di Irideos e la solidità della tecnologia VMware, Ascom Torino è pronta a proseguire nel suo percorso, e ad aggiungere nuovi tasselli al mosaico del suo ecosistema Ict.