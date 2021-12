Luci a San Siro: nasce il teatro del cavallo

Da alcuni anni a Milano i riflettori sono puntati sull’area del Meazza, accanto al quale Inter e Milan realizzeranno il loro nuovo stadio. Basta però spostare di poche centinaia di metri lo sguardo per scoprire che, sempre nel quartiere San Siro, sono già iniziati i lavori per l'ammodernamento di uno dei più completi impianti al mondo dedicati agli sport equestri. Parliamo del nuovo Teatro del Cavallo che Snaitech sta realizzando nell’area dove oggi sorge l’Ippodromo Snai San Siro, ippodromo che riproduciamo in versione stilizzata nel gioco allegato a questo numero in cui abbiamo immaginato una sorta di Grande Corsa delle Startup per restare in tema di visione imprenditoriale.

Per comprendere la portata di questo progetto, che pone le sue basi nel potenziamento dell’offerta sportiva, è necessario fare un passo indietro, riavvolgendo il nastro fino al 2016 quando Snaitech ha avviato un progetto di rilancio dei tre ippodromi di sua proprietà: Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura a Milano, e l’Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme. «Negli anni gli spettatori negli ippodromi italiani sono drasticamente calati, questo perché al contrario di altri sport, che hanno saputo attrarre una vasta ed eterogenea platea di tifosi, l’ippica è rimasta confinata a un ristretto numero di appassionati, oltre a perdere competitività e diventare così un settore spesso trascurato, ma che in Italia costituisce un patrimonio unico di costume e intrattenimento» spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. «Abbiamo quindi provato a cambiare prospettiva, aprendo i cancelli degli ippodromi alla città con l’obiettivo di portare nei nostri impianti un pubblico nuovo fatto di giovani e famiglie».

Il laboratorio perfetto dove effettuare questo esperimento è stato l’Ippodromo Snai San Siro che, per storia, tradizione, caratteristiche architettoniche, vastità degli spazi e valori ambientali, è indubbiamente il fiore all’occhiello degli sport ippici in Italia. Inaugurato nell’aprile del 1920 su progetto dell’architetto Paolo Vietti Violi, è l’unico impianto ippico al mondo dichiarato “monumento di interesse nazionale” e sorge all’interno di un’immensa area verde che si estende per oltre 150 ettari e conta 2.700 alberi ad alto fusto. In concomitanza delle giornate di corse più importanti, Snaitech ha iniziato a sviluppare eventi e format in grado di richiamare all’ippodromo un nuovo pubblico a cui far conoscere le bellezze della location come la spettacolarità degli sport ippici. Settimana dopo settimana, i viali alberati dell’ippodromo hanno iniziato ad animarsi di sapori e colori nuovi grazie ad eventi come il Flug Market, il Birrodromo, i Vini d’Italia, la Festa della Musica e la Spritz Night. Format diventati ormai parte integrante del calendario stagionale. Snaitech ha inoltre riportato la grande musica nell’area eventi con il Milano Summer Festival, consacrando l’Ippodromo Snai San Siro come una delle migliori location per concerti in città.

Non solo, Snaitech ha anche varato il Progetto Scuola #scoprisansiro, dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano e dell’hinterland. Grazie a questa iniziativa, i ragazzi - accompagnati da una guida esperta - trascorrono alcune ore in un luogo speciale, tra natura e cultura, beneficiando del percorso didattico pensato apposta per loro: dalle piste di allenamento, alle scuderie dei cavalli da corsa fino al Cavallo di Leonardo. Un’esperienza unica nel suo genere che ha immediatamente riscosso gradimento tanto che in quattro anni oltre 2000 bambini hanno aderito al progetto. Alla vocazione sportiva dell’ippodromo, Snaitech ha quindi saputo aggiungere eventi, intrattenimento, didattica e grande musica. Si è poi lavorato anche per aprire l’impianto a importanti manifestazioni culturali, e così l’ippodromo è entrato nel circuito Fai - Fondo Ambiente Italiano - ed è diventato una delle location della Milano Green Week e di Milano Piano City. Senza dimenticare il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech, con la realizzazione di 12 riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo personalizzate da artisti di fama nazionale e internazionale.

Grazie a queste iniziative, gli accessi sono cresciuti dai circa 90mila del 2015 a quasi 270mila nel 2019. Dopo un fisiologico rallentamento nel 2020, l’ippodromo ha ricominciato la sua corsa e lo scorso luglio ha ospitato la prima edizione della Milano Jumping Cup, l’evento fortemente voluto da Snaitech che ha portato per la prima volta e in versione internazionale il salto ostacoli nel cuore dell’Ippodromo Snai San Siro. Il successo è stato tale, così come il supporto ricevuto dalle massime autorità del governo dello sport nazionale e della Fise, che la Fédération Equestre Internationale, ha deciso di assegnare a Milano i Campionati Europei di Salto Ostacoli del 2023, affidandone l'organizzazione al team Snaitech.

«Il piano di rilancio è stato un successo e ci ha permesso di attrarre complessivamente quasi un milione di visitatori, numeri impensabili fino a pochi anni fa per il nostro impianto. Grazie a questi risultati l’ippodromo milanese è ormai considerato un modello virtuoso a livello nazionale cui guardare per il rilancio del nostro sport» dice soddisfatto Schiavolin. «Questi straordinari risultati ci hanno convinto a investire ulteriormente in questa struttura, già simbolo della tradizione del galoppo italiana e che ora si candida a rappresentare il futuro di tutti gli sport equestri a livello nazionale ed internazionale». E così Snaitech ha varato un piano da 15 milioni di euro che trasformerà il tempio del galoppo milanese in un impianto polifunzionale dove si potrà correre 365 giorni l’anno e dove per la prima volta in Italia ci saranno contemporaneamente piste e aree per galoppo, trotto, ostacoli ed equitazione. Grazie a questi interventi destinati a concludersi entro il 2022, l’Ippodromo Snai San Siro, che oggi è un ippodromo stagionale, potrà ospitare 5 giornate di corse a settimana nel corso di tutto l’anno, anche in notturna, diventando così un punto di riferimento per tutte le discipline equestri. Il progetto prevede anche il ripristino e restauro della tribuna secondaria, la splendida struttura di architettura liberty costruita nel 1920, inaccessibile al pubblico da oltre vent’anni.

«Stiamo lavorando per dare vita a uno dei più moderni e avanzati ippodromi al mondo, vogliamo che questo impianto sia vivo, aperto, inclusivo e integrato nel quartiere e nel tessuto cittadino. Vogliamo essere un modello non solo di rilancio e di crescita, ma anche di gestione» conclude Schiavolin. «Ed è per questo che mettiamo sempre più spesso l’Ippodromo a disposizione di enti ed iniziative benefiche, collaborando con partner virtuosi come Fondazione Francesca Rava, Special Olympics, Fondazione Renato Piatti Onlus e Fondazione Costruiamo il Futuro, solo per citarne alcune». E non è un caso che, proprio qui, si sia svolto a settembre il concerto Music4Climate, dedicato alla lotta al climate change, organizzato in occasione di All4Climate Italy. Un evento musicale che ha trovato il suo teatro ideale nell’Ippodromo Snai San Siro, un’area verde di un milione e 500mila metri quadri nel centro di Milano all’interno della quale la sostenibilità ambientale e i principi dell’economia circolare rappresentano un imperativo e un traguardo ambizioso su cui sfidarsi concretamente e quotidianamente.