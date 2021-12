Un unico centro per il mondo della formazione

Fare formazione non è facile. È complicato capire come farla, con che mezzi e se i risultati che si ottengono riescono a raggiungere gli scopi che si erano fissati. C’è bisogno di metter in comune conoscenze, fare informazione, creare momenti di aggregazione tra gli operatori. Ed è quello che fa il Centro Studi Formazione e Lavoro (Cesfol), un’associazione senza scopo di lucro, autorizzata e finanziata dal ministero del Lavoro, nata per cercare di migliorare il mondo della formazione, da decenni trascurato in Italia. E per questo non chiede un euro: tutti i servizi che offre sono assolutamente gratuiti, come lo è la quota associativa. «Siamo attivi da soli tre anni» racconta a Economy Imma Stizzo, direttore del Centro «e veniamo dal mondo della formazione, ma abbiamo già raccolto più di un centinaio di adesioni tra enti, istituti tecnici superiori, università, istituti paritari e agenzie per il lavoro perché diamo quello che, per esperienza diretta, sappiamo essere utile a tutti gli operatori del settore».

Cesfol fornisce ai propri associati servizi formativi, newsletter, sintesi di report, rassegne stampa, segnala bandi, organizza incontri con esperti, mette in contatto operatori del settore per realizzare partnership e informa sulle nuove normative o sulle tendenze del mercato del lavoro. Ma soprattutto vuole essere un punto di incontro per affrontare i problemi del settore e dargli una voce di fronte alle istituzioni. «Vogliamo valorizzare il settore della formazione» continua Stizzo «che è alle prese con nuovi fenomeni come l’upskilling e il reskilling, ovvero dare nuove o diverse competenze ai lavoratori. Dal punto di vista degli enti di formazione affrontare queste trasformazioni non è semplice perché debbono investire su nuove capacità e nuove figure professionali legate alla tecnologia. Noi diamo delle risposte dando competenze a coordinatori, progettisti e formatori. E indicando a quali risorse, economiche e non, gli enti posso attingere, innanzitutto per formare se stessi sui nuovi percorsi».

C’è un grande mismatch tra le competenze scolastiche e quelle richieste dalle aziende

Ogni mese Cesfol raccoglie le istanze dei propri associati, attraverso una serie di interviste, con risultati sorprendenti. «La maggior parte crede ci sia la necessità di accompagnare gli enti per aggiornare le loro capacità formative, ma nessuno chiede fondi» continua Izzo. «Vogliono, invece, che ci sia una sburocratizzazione dell’accesso ai finanziamenti, delle attività. Il nostro obiettivo è riunire le richieste del settore per farne un libro bianco, una sorta di manifesto da presentare ai principali stakeholder del settore».

Cesfol affronta il problema del mismatching tra le competenze fornite dalla scuola e quelle richieste dalle aziende in maniera pragmatica: «Sintetizziamo per i nostri associati report e studi di settore come il Rapporto sulla formazione continua o l’Analisi dei fabbisogni occupazionali di Unioncamere. Rimane, però» conclude Izzo «ancora il grande buco nero della certificazione delle competenze che dovrebbe sommare quelle formali acquisite con la scuola a quelle informali raggiunte durante la vita lavorativa. Come riuscire a tracciare le capacità di un dipendente che magari ha lavorato ed è cresciuto professionalmente in una azienda meccanica in modo che sia occupabile in un settore diverso da quello in cui lavorava? Come faccio a garantire alla nuova azienda che queste competenze le ha davvero? Questo è il tema dei temi, un passaggio fondamentale per garantire l’occupabilità delle persone. Ma, anche se Europa se ne parla dal 2013, non c’è ancora in Italia un sistema omogeneo e presente su tutto il territorio. Sulla certificazione delle competenze e su quello che si può già fare, nonostante tutto, stiamo organizzando una serie di incontri di approfondimento. Il primo è previsto i 15 dicembre».