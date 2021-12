«Diffidenti dallo stato ma inventori per istinto»

«Perché gli italiani brevettano meno degli altri Paesi industrializzati? Io una spiegazione me la do, ed è la nostra atavica non legittimazione dello Stato»: Giulio Sapelli, storico dell’economista, saggista e scrittore, segue tra le tante altre dinamiche anche questa, cruciale, dell’evoluzione economica e tecnologica del nostro Paese. «Sarebbe giusto poter vedere nella brevettazione una difesa, una tutela della tua innovazione, che viene pubblicata affinché sia protetta dal plagio. Si rende nota a tutti la sostanza qualitativa della tua invenzione e da quel momento vedi nella legge lo strumento impersonale ma potente che ti tutela contro eventuali plagiatori o falsari. Ma evidentemente, se dovessimo ricercare una ragione antropologica profonda di questa riluttanza a brevettare, è che lo Stato ha scarsa legittimazione agli occhi dei cittadini».



Quindi c’è una scarsa fiducia nella legge?

Sì, perché la legge non è solo nei pesi della bilancia dove la giustizia si esercita ma è anche lo scudo che difende i cittadini. Ma se non c’è fiducia in questa capacità di difesa, scatta una prudenza dettata dalla sfiducia, e non si brevetta.

Ragioni storiche, addirittura ataviche insomma?

Che tanti italiani si siano pensati nazione è un fatto: già a metà Quattrocento, con la pace di Lodi, su input di un Papa si pensò di fare una confederazione italian... ma non avvenne e di Stati, in Italia, ve ne furono sempre tre o quattro distinti e rivali, mai un unico Stato grande e forte che fosse in grado di garantire tutti i cittadini. Se diamo credito a Jung e agli studiosi delle mentalità collettive, dobbiamo riconoscere che questo Stato che ci protegge non l’abbiamo mai avuto nella nostra storia secolare. È la ragione della prudenza, meglio ancora della diffidenza dei cittadini verso gli istituti di tutela collettiva, come il brevetto.

L’inventore non rivela allo Stato il segreto della sua invenzione perché non si fida che il brevetto lo tuteli

Antropologia, dunque?

Credo che l’inventore italico sia prudente, molto prudente. Lo vedevo nella vischiosità della trasmissione del mestiere tra operai. Quando ho fatto un’analisi su questo tema, cruciale nelle grandi industrie, per un colosso italiano di Pomigliano, ricordo che un saldatore esperto ed anziano, che teneva accanto a sé tutte le radiografie delle saldature più difficili e se le studiava, al ragazzo che la direzione del personale gli aveva affiancato perché lui gli passasse il mestiere, non gliele faceva neanche vedere. Gli chiesi perché, e mi rispose: “Appena il guaglione ne sa quanto me, mi mandano via!” In piccolo, è una metafora della sfiducia nella brevettazione. L’inventore non rivela allo Stato il segreto della sua invenzione perché non si fida che il brevetto lo tuteli, e l’operaio esperto custodisce i suoi segreti perché non si fida del capo del personale. Ma così continuavano a lavorare come nel Medioevo.

Eppure ci sono state in Italia vere e proprie epopee dell’innovazione, per esempio quella dell’Olivetti, dove lei ha lavorato in anni magici…

L’innovazione olivettiana era completamente anarchica, ed è stata quella la salvezza dell’Olivetti. Ricordo una storia meravigliosa… Quando a Ivrea cambiò la proprietà ed arrivò il gruppo di intervento con Visentini, Peccei e gli altri, venne chiusa la direzione elettronica dell’Olivetti e venne venduto tutto all’Honeywell. Dopo un annetto, sulla prima pagina del New York Times comparve una fotografia che ritraeva la calcolatrice Elea che aveva vinto il primo premio al festival del design, e al quartier generale di Ivrea restarono a bocca aperta: nessuno ne sapeva niente! Cos’era successo? Che Roberto Olivetti, nipote del fondatore, emarginato in un reparto-confino di Scarampo, aveva portato con sé l’ingegner Perotto, vecchio capo della ricerca, avevano continuato a lavorare praticamente di nascosto, snobbati da tutti, e avevano inventato l’Elea. La cosa dimostrava che nessuno dei nuovi capi era mai andato in giro nei reparti. Cuccia convocò Olivetti per farsi spiegare, non ci voleva credere… Ma questa storia dimostra come l’innovazione vada avanti anche nell’anarchia: non avevano mai smesso di sperimentare!

Sì però c’è stata anche l’innovazione strutturata, per esempio quella dell’Eni, voluta da Mattei…

Mattei salva l’innovazione dell’Eni perché la difende addirittura al di là delle proprie idee politiche e dei pregiudizi che avrebbero potuto derivarne.

Cioè? Cosa accadde?

Mattei viene nominato dal governo Parri commissario dell’Agip, con l’incarico di sciogliere la società petrolifera italiana. Convocò, tra gli altri, un ingegnere, responsabile delle esplorazioni. Era un nostalgico del regime e portava all’occhiello la cimice fascista. Si presentò da Mattei, un ex partigiano, portando la mappa dei giacimenti già individuati in Italia dall’Agip, dalla Sicilia alla pianura padana. Mattei la esaminò e gli disse: “Lei resti a fare il suo lavoro, e continui a sviluppare le ricerche e le estrazioni”. Quello gli fece notare la sua immutata fede politica, ma Mattei non cambiò idea. E su quell’approccio, anziché sciogliere l’Agip, intraprese la realizzazione di quel che sarebbe diventata l’Eni. Ecco: l’innovazione ha bisogno di persone così. C’è bisogno di innovare il modo di vedere il mondo, per inventare. L’innovazione è anche complessità orgaizzativa. Questo fa sì che l’innovazione non può andare di pari passo col potere, Mattei cedette un pezzo del suo potere per non fermare l’innovazione. Perché aveva fiducia nella competenza tecnica…

E poi c’è stata l’epopea di Natta, l’inventore della plastica!

Certo, la straordinaria esperienza di Natta, che incontra una managerialità efficiente e dinamica, che accompagna e sostiene la sua grande capacità innovativa. Quest’approccio ha contraddistinto l’industria tedesca, che l’ha insegnato al mondo. L’industria chimica ha spesso accompagnato bene i grandi inventori, mettendo a loro disposizione la competenza manageriale. Tenere assieme il professional oriented e il managerial orientend, è stato il segreto della Montecatini. Il segreto del Moplen sta proprio nell’enorme rispetto della scienza che i bravi manager hanno sempre avuto. Oggi ne hanno meno e del resto oggi c’è ovunque meno rispetto della scienza, si vede anche nel fenomeno no-vax.

L'innovazione digitale è moltodiversa da quella dell'industria tradizionale perché ha scarsa intensità di capitale fisso

E come spiega invece le tante primogeniture nell’innovazione, come la vendita dalla Fiat alla Bosch del brevetto del common-rail, che ha rivoluzionato il motore diesel?

Il caso del common-rail è un tipico fallimento manageriale, il contrario del fenomeno Natta. Nasce dalla tensione al risultato di breve termine, magari chiesto dall’azionista, contro il rischio di coltivare in proprio l’innovazione rischiando di non ricavarne subito forti vantaggi. Ma se non si ha pazienza, l’innovazione in realtà paga meno o non paga affatto. E da casi del genere impariamo che l’innovazione è incertezza, ci pensiamo poco o niente, ma così è.

E che ne pensa dell’innovazione digitale?

Che è molto diversa dall’altra, da quella dell’industria tradizionale, perché rispetto ad essa ha scarsissima intensità di capitale fisso. Oggi, con i supercomputer a disposizione, l’innovazione digitale è veramente una dimensione soprattutto creativa, come il matematico che scopre formule rivoluzionarie con il solo ausilio di un foglio di carta e una matita, per questo l’innovazione digitale è una cosa assai diversa. Non c’è quell’enorme rischio finanziario che contraddistingue l’industria tradizionale. Quella digitale vive di una serie di piccole, continue innovazioni incrementali. Ogni giorno ne nasce una…

E dunque quali implicazioni possiamo trarre da questi ragionamenti sul fronte della formazione delle competenze, di cui tanto si discute oggi?

Io penso che oggi le competenze manchino, e manca la passione che le determina e che i giovani possono avere se trovano i necessari incentivi e la necessaria cultura di contesto… Ci sono innovazioni paradigmatiche che vengono fuori dalle università, certo, ma il sistema Italia ha bisogno più di bravi periti che di laureati stem. Ha bisogno di periti industriali stem, periti chimici, elettronici, appassionati e sostenuti nelle loro competenze e nelle loro ricerche. Più laureati sì, ma con competenze vere, modellate sulle esigenze del mondo del lavoro. A 30 anni e più ne abbiamo troppi, dopo i trent’anni è difficile cominciare a lavorare… Dipendesse da me, prescriverei per tutti, a sedici anni, un anno di esperienza lavorativa sul campo. Allora sì che cambierebbe in tutti la visione che si ha del lavoro!