Lavoro ibrido oggi per i “goal” di domani

La pandemia ha cambiato il modo di lavorare, milioni di persone e aziende nel mondo stanno riorganizzando spazi e approcci secondo un nuovo modello ibrido. Lavorare alternativamente da casa, da un ufficio di prossimità e talvolta dall’headquarter aziendale è la nuova normalità per molti. Coworking e spazi di lavoro flessibili rappresentano preziosi alleati anche in termini di sviluppo sostenibile. Offrire reti di uffici di prossimità, infatti, aiuta a limitare gli spostamenti di chi poi in questi uffici ci lavora; inoltre, la condivisione consente di ottimizzare l’uso delle risorse e di evitare sprechi.

Ripensare le abitudini di lavoro può fare la differenza

Il lavoro ibrido contribuisce al miglioramento della salute e del benessere dei singoli, poiché mantiene spazio per il confronto intellettuale ma riduce i disagi dei trasferimenti, aiutando al contempo a ridurre le emissioni. Rappresenta uno stimolo per l’uguaglianza di genere (perché permette di conciliare lavoro e gestione domestica e dividere le responsabilità) e un incentivo allo sviluppo della vita di comunità e di quartiere, giacché la gente passa più tempo nelle aree in cui vive. Importante, inoltre, anche il contributo fornito per l’incremento della produttività. Per le aziende, adottare il lavoro ibrido può tradursi anche in una leva importante per il raggiungimento degli obiettivi Esg, oltre a contribuire al raggiungimento di 6 dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sdgs). Nel white paper “Hybrid world, sustainable world”, il leader degli spazi di lavoro flessibile Iwg – presente in Italia con i marchi Regus, Spaces, Signature e Copernico – ha passato in rassegna un’ampia selezione di studi, ricerche e statistiche sul contributo che il lavoro ibrido può fornire per il raggiungimento degli Sdgs. Analizzando come il cambiamento delle nostre abitudini di lavoro può contribuire a modelli più sostenibili dal punto di vista economico, sociale o, ancora, alla riduzione degli impatti ambientali e al miglioramento del benessere dei singoli.

«La sostenibilità gioca ora un ruolo di primo piano per le aziende di tutto il mondo. Noi di Iwg crediamo che il lavoro ibrido possa portare a notevoli vantaggi in termini di sostenibilità e possa rappresentare un pilastro importante nell’agenda Esg di qualsiasi azienda. È anche la base per un nuovo approccio al lavoro e alla vita, a vantaggio delle persone e del pianeta” commenta Mark Dixon, fondatore e Ceo di Iwg.



Il contributo del lavoro ibrido per il raggiungimento di 6 tra gli Sdgs

Se si considera la salute e il benessere, obiettivo 3 dei 17 Sdgs, il lavoro ibrido permette di ottimizzare i vantaggi derivanti dal lavoro in presenza e del lavoro da remoto. L’interazione e il confronto con i colleghi sono vitali per il benessere intellettuale e per rompere la monotonia delle videoconferenze. Le persone sentono il bisogno di recarsi in ufficio per poter socializzare con i colleghi (54%), per sentirsi parte di una comunità (45%), per poter avere accesso alla tecnologia (44%) o per il proprio sviluppo professionale (33%). Allo stesso modo, ridurre i tempi dedicati ai trasferimenti, anche solo per due o tre giorni a settimana, può contribuire a un maggiore benessere individuale.

Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere. Il lavoro ibrido può fornire uno stimolo importante nel riequilibrio delle opportunità lavorative per le donne e delle responsabilità familiari. Il lavoro ibrido offre i vantaggi del lavoro da remoto, che permette di conciliare meglio lavoro e gestione di casa e famiglia, ovviando al contempo al “distance bias”. Nel mondo ibrido tutti vanno a turno in ufficio, potendo contare sulle stesse opportunità. Al contempo, per i genitori diventerà naturale suddividere le responsabilità domestiche e la cura dei figli.

Energia pulita e lotta ai cambiamenti climatici, obiettivi 7 e 13. Durante la pandemia, si stima che le emissioni siano calate di 2,4 miliardi di tonnellate. Gran parte di tale diminuzione deriva dalla riduzione delle emissioni dei trasporti (via terra e via aria). Ridurre i trasferimenti dei dipendenti rappresenta il modo più efficace per le aziende per ridurre il proprio impatto ambientale. Introdurre il lavoro da remoto o in uffici di prossimità, sebbene comporterebbe degli incrementi dei consumi domestici/locali, porterebbe comunque complessivamente a una riduzione fino al 77% delle emissioni. Allo stesso tempo, ridimensionando le proprie sedi, le aziende ridurranno anche i consumi energetici.

Obiettivo 8: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. 500 miliardi di dollari è a quanto si stima ammonti la perdita derivante da interruzioni sul posto di lavoro per l’economia americana. Il lavoro ibrido incrementa la produttività perché permette ai lavoratori di svolgere i propri compiti quando ritengono di poterli svolgere al massimo dell’efficienza. Uno studio su un campione di aziende statunitensi ed europee, infatti, rivela che il 70% è propenso ad adottare tale modalità in maniera permanente. I risparmi, inoltre, per ogni lavoratore che trascorre metà del tempo in modalità remota si stima siano pari a 11mila dollari.

Città e comunità sostenibili, obiettivo 11. Il lavoro ibrido ha il potenziale per rivitalizzare le comunità, poiché i lavoratori trascorrono più tempo lavorando a casa o vicino a casa. Senza contare che la crescente migrazione di luoghi e spazi di lavoro flessibili in aree al di fuori delle principali città metropolitane sta dando vita a quella che potremmo definire come “flex economy”. Un fenomeno che, nel prossimo decennio, potrebbe contribuire per oltre 254 miliardi di dollari alle economie locali. Lavoro ibrido e uffici di prossimità, inoltre, ben si sposano con “la città dei 15 minuti”, un modello di sviluppo urbano sostenibile in base al quale lavoro e servizi devono trovarsi entro 15 minuti a piedi o in bicicletta da dove viviamo.

Il lavoro ibrido, quindi, è destinato a durare, guidato dal desiderio di persone e aziende che hanno a cuore il benessere del pianeta e vogliono dare il loro contributo. Si sta registrando, inoltre, una crescente popolarità degli spazi di lavoro flessibili come possibilità di investimento in franchising. Più della metà (56%) dei dirigenti aziendali interessati al franchising sta valutando l’opzione di dedicarsi a questo settore o sta attivamente pensando di entrare in questo business nei prossimi 18 mesi, superando così settori più tradizionali come catene di coffe shop (49%) e le palestre (43%).

«Molti studi hanno evidenziato che le aziende di tutte le dimensioni stanno pianificando un futuro ibrido. In effetti, la nostra ricerca su Ftse 100 e Ftse 250 ha dimostrato che le aziende quotate che stanno cercando di implementare un modello di ufficio ibrido sono tre volte di più rispetto a quelle che cercano di continuare a operare come nel periodo pre-pandemia. Stiamo continuando ad espandere la nostra rete e, grazie alla sottoscrizione di un numero crescente di partner in franchising, prevediamo un numero maggiore di aperture durante seconda metà dell’anno», conclude Dixon.

IL MODELLO FRANCHISING DI IWG IN PILLOLE

Iwg mette a disposizione il proprio know-how trentennale nella gestione di spazi di lavoro professionali. La collaborazione si sviluppa a partire dalla definizione congiunta di un programma di sviluppo, che prevede l’individuazione di un’area geografica di riferimento e di un numero di aperture predefiniti. Oltre alla scelta delle location idonee a ospitare i business center, viene stabilito un periodo di collaborazione. Di norma pari a 10 anni a partire dalla data di apertura di ogni sede, con possibilità di estendere la partnership per ulteriori 5 anni.

Investimento medio: 500-550 €/mq

Mq minimi per l’idoneità della location: 1200-1500 mq

Opening fee: sì